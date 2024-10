El Salto de la Pulga

1 Entonces, el contrato del MIDE con Transcore Latam se firmó, pero no se ejecutó. Se pagaba, pero no estaba vigente. Y el documento firmado no aparece en registros institucionales. ¡Ah, caramba!

2 Eso me recordó al empresario hotelero a quien exigieron saldar un pagaré. El acreedor le mostró el documento, que el hotelero llevó rápidamente a su boca, lo masticó ¡y se lo tragó! «¿De qué deuda me habla?»

3 Tal como vaticinamos cuando lanzaron el cambio de «reforma» por «modernización», eso no funcionó. Foul al cátcher.

4 La función de Vengoechea en el Gobierno, como asesor de marketing, iba más allá de las campañas electorales. Toda publicidad debía pasar por su filtro. ¿Por qué habrá renunciado?... ¿o «lo renunciaron»?

5 Dudo que fuera de Vengoechea la horrible idea de producir un abultado paquete de audiovisuales promoviendo la reforma fiscal, con el vocero del Gobierno como modelo.

6 Como todo se manejó mal, comenzando por el delicado capítulo de la comunicación, es de suponer que habrá consecuencias, porque, si no las hay, los errores se repetirán.

7 La próxima propuesta (si la hubiere), debería incluir la reducción gradual hasta un 50% del financiamiento, a los partidos políticos. Se escucharían los aplausos.

8 «No nos faltan recursos, no sobran ladrones» –Mafalda–

9 Extraña, que Migración no tenga instalados inspectores en las maternidades. ¿Dejarán que ciertas ONG sigan trayendo embarazadas haitianas a parir aquí?

10 Mientras más haitianos ilegales se deportan, más negocio para los que permiten su entrada por la frontera, porque todos intentarán volver.

11 El grupo llamado «Antigua Orden Dominicana» convocó a otra marcha para este domingo. Lo demasiado es mucho. Están exagerando. ¿Propósitos políticos ulteriores?

12 Si dejan morir el proyecto de ley de alquileres, pronto no habrá quien invierta en construir para alquilar a largo plazo.

13 Según respetada fuente, no se permitió a los españoles analizar nuestros restos de Colón, porque no quisieron que la experticia la hiciera el venerable Smithsonian, sino otra entidad elegida por ellos.

14 Antonio Marte está molesto, porque se dio a conocer que su fortuna excede los $70 millones. Debería estar contento, porque se cree que es más del triple.

15 Entre los 21 nuevos cardenales designados por el Papa, no se incluyó a nuestro país, que no posee cardenal activo. Habrá tenido sus razones…

16 Si los dueños de las Águilas Cibaeñas siguen con su tacañísima política para la contratación de talentos, los fanáticos dejarán de asistir al estadio, y los anunciantes de anunciarse.