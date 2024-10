Vista y pantallas

En el Día Mundial de la Visión, día mundial de la vista, -se propone el tener conciencia, apoyar la vista como un bien- es un mensaje hoy que va dirigido a los medios actuales que usan las personas.

Está demostrado que el uso constante del teléfono celular, de las tablets, de todos estos medios electrónicos que tenemos a nuestra mano, gastan la vista. Hay niños que están terminando ciegos y tuertos.

Padres de familia: en el Día Mundial de la Visión, no es que se prohíba la tecnología, es que se le use debidamente, que sea un bien, que no sea un mal, que no termine haciendo mal. Por eso los padres tienen una nueva responsabilidad. Ustedes son los primeros educadores de sus hijos, ustedes son los primeros que buscan la salud de sus hijos. En lugar de tener que llevar a sus hijos al médico, en lugar de tener que buscar los lentes y que tengan dificultades, protéjanlos.

En el mundo de hoy hay que proteger la vista de ese uso continuo de la tecnología. La tecnología es buena. Lo que es malo es el uso que le hacemos y los permisos que dan los padres que para no tener problemas dejan a los hijos en todas esas dificultades.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.