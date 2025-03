Encuentran sin vida a dominicana Pamela Alcántara, reportada desaparecida en El Bronx

Fue encontrada sin vida Pamela Alcántara, de 26 años, una dominicana que había sido reportada como desaparecida el 01 de marzo de este año en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo “Univisión 41”, el cuerpo de la mujer fue localizado en el interior de una maleta, sin que se tengan mayores detalles.

El diario explica que por este caso hay una persona bajo custodia que se presume sería la expareja sentimental de la mujer. Según testigos y cámaras de seguridad, la última vez que se supo de ella fue cuando estaba en su casa en el 2200 de Morris Avenue, en El Bronx, junto a su expareja.

“La última vez que ella estaba, fue en la casa con su ex pareja, su ex pareja siempre la amenazaba de cosas y no quería que se fuera de su hogar”, comentó Mark López, amigo de Pamela, según recoge el diario.

De acuerdo al informe, en las cámaras de seguridad se observa a Pamela ingresar al edificio el sábado en la noche, pero no se le observa salir.