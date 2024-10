Patrocinadores de la xenofobia

Frente a esta conspiración criminal por parte de los organismos internacionales al servicio de los poderes colonizadores que sustentan, es propicio evaluar el origen de la discriminación que han representado a través de la historia y que hoy quieren usar de instrumento para agredir a países que jamás renunciaran a su soberanía. Estados Unidos, Canadá y Francia, aliados históricamente de los ingleses, olvidan el legado de Mahatma Gandhi en sus luchas independentistas. Su filosofía reivindicadora y pacificadora frente al imperio inglés, demostró que la dignidad humana se impone a la fuerza imperialista, cuando su decisión es capaz de inducir la autodeterminación de los pueblos. Frente a los vejámenes de la xenofobia, Gandhi combatió el racismo. Cuando estudiaba Derecho en el College University de Londres, un profesor racista de apellido Peters lo animadversaba, pero Gandhi nunca bajó la cabeza sustentada en su dignidad. Gandhi vino con su bandeja y se sentó al lado del catedrático, quien de forma altanera y burlona expresó: “señor Gandhi, ¿no sabía usted que un puerco y un pájaro no pueden sentarse juntos a comer?”; Gandhi respondió: “no se preocupe Profesor, que me voy volando”. El señor Peters quiso vengarse en el próximo examen y le preguntó a Gandhi: “usted va caminando por la calle y se encuentra con una bolsa de sabiduría y otra con mucho dinero, ¿cuál escogería?”. Gandhi respondió: “naturalmente que el dinero”. El profesor dijo: “Yo hubiera preferido la sabiduría”. Gandhi respondió: “cada uno toma lo que no tiene”. Luchemos pues por nuestra auto determinación como verdaderos dominicanos.