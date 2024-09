¿Cuántos más existen?

A Milagros Ortiz Bosch, directora de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, no le gustan los contratos “que se suspenden y se siguen cumpliendo“. A mi tampoco. Yo puedo decirlo así, sin más ni más, y nada pasa. La diferencia entre decirlo yo, simple embarrador de cuartillas y la poderosa directora de la Comisión de Etica del Gobierno es grande. A mi me luce decirlo y seguir mi camino.

A Doña Milagros la sociedad le reclama que nos diga qué ha hecho y qué hará para que se aclare todo lo relacionado con el contrato de Transcore e Intrant y el caso quede “totalmente aclarado”. Así sabremos por qué nueve meses después de que Contrataciones Públicas anulara ese contrato y enviara el expediente al Ministerio Público, nada haya pasado.

El contrato y la empresa “contratada y anulada” siguien operando. Ciertamente doña Milagros, ese contrato no nos gusta a muchos dominicanos y lo rechazamos. Lo que necesitamos ahora es que usted, desde el órgano que dirige nos diga lo que se ha ocultado durante este tiempo. Quién o quienes se beneficiaron y sobre todo, que indague si algunos otros contratos, similares, ya anulados, “aun siguen vigentes”. No basta. No es suficiente con que usted nos diga que “no le gustan esos contratos” y que en el caso en cuestión es más peligroso porque se trata de la Seguridad Nacional. Esperamos que de las palabras usted pase a los hechos y el pueblo se entere porqué un contrato anulado estuvo vigente nueve meses después de haberlo declarado NULO por un órgano AUTORIZADO del Estado y enviarlo al Ministerio Público. Espero sentado que este, y cualquier otro caso similar sea transparentado.