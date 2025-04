Mike Trout jonronea por tercer juego seguido en triunfo Angelinos

Mike Trout vio todo en el repertorio de Tanner Bibee durante un turno al bate de 10 lanzamientos en la tercera entrada el sábado por la noche.

La estrella de los Angelinos de Los Ángeles atravesó cuatro rectas, tres sliders, un cambio de velocidad y una recta cortada del as de los Guardianes de Cleveland antes de poncharse con un sinker de 95 mph en la parte superior de la zona.

El mejor lanzamiento de Bibee, un cutter al que los oponentes batearon solo .141 (20 de 142) la temporada pasada, fue el que dejó a Trout negando con la cabeza. Trout bateó de foul en el séptimo lanzamiento del turno al bate.

"Simplemente me lo perdí", dijo Trout.

No se perdió la siguiente.

Trout aplastó el cutter de Bibee 429 pies al jardín central para un jonrón de dos carreras que rompió el empate en la quinta entrada, lo que provocó una oleada de siete carreras que llevó a los Angelinos a una victoria por 10-4 sobre los Guardianes.

"Vi todo lo que tenía y también me lanzó un buen cambio", dijo Trout sobre su batalla de 10 lanzamientos contra Bibee. "Sin duda, eso me ayudó en (la quinta entrada). Creo que fallé el mismo lanzamiento en el turno al bate anterior".

Trout, quien está bateando .172 esta temporada, parece estar encontrando su ritmo después de conectar solo un sencillo en 13 turnos al bate en sus primeros cuatro juegos. Es una señal alentadora para el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, quien ha jugado un promedio de solo 67 partidos en las últimas cuatro temporadas, que se han visto empañadas por lesiones de rodilla, mano, espalda y pantorrilla.

Tiene solo un hit en cada uno de sus últimos tres juegos, bateando de 4-1 en cada uno, pero los tres hits son jonrones.

"Estás hablando de Mike Trout", dijo el manager de los Angelinos, Ron Washington. "Sigo escuchando sobre lo que sucedió en los últimos años, pero Mike Trout es Mike Trout. No me sorprende nada de lo que hace por ahí. Nada. Del lado defensivo, en las bases, con el bate, no me sorprende".

Trout y Logan O'Hoppe han jonroneado en tres juegos consecutivos, el primero para O'Hoppe y la 16ta vez que Trout ha conectado jonrones en al menos tres juegos consecutivos. Fue la primera vez en cuatro años que los mismos dos jugadores de los Angelinos han conectado jonrones en tres juegos consecutivos después de que Shohei Ohtani y Jared Walsh lograron la hazaña del 18 al 20 de junio de 2021.

Trout, quien siempre ha tenido problemas para batear rectas de alta velocidad en la parte superior de la zona, dijo que hizo un ajuste con la posición de sus manos al comenzar la temporada, pero dijo que su enfoque principal en la caja está por encima del cuello.

"No creo que sea mecánica, creo que es mantener la cabeza quieta", dijo Trout. "Cuando se balancea hacia adelante y hacia atrás, la pelota comienza a moverse, así que estoy tratando de mantenerlo simple. Cuando la cabeza está quieta, lo veo todo, y el swing es correcto".