Presidente Abinader ponga candados económicos a la Constitución

Hay que felicitar al Presidente Abinader por consultar al pueblo sobre una propuesta de reforma a la constitución. Lo ha hecho formulando cuatro preguntas, vía la aplicación de Whatsapp y utilizando el método de respuestas cerradas (sí o no). Las leí y contesté que “Si” a las cuatro interrogantes. Sin embargo, me dije a mi mismo que me hubiera gustado más si hubiese sido posible hacerlo vía “Interacción Digital”.

La interacción digital hubiera logrado hacer un debate más amplio con la implementación de la plataforma interactiva que permite un intercambio entre las dos partes. De esa forma podríamos expresar nuestro parecer en cada pregunta. Reconozco que no es fácil hacerlo y quizás en un futuro se podrá utilizar los dos métodos. Es decir el de respuestas cerradas dirigido a toda la nación y el de interacción digital dirigido a sectores específicos de la sociedad. Esas preguntas se harían incluyendo un breve contenido explicativo del tema que se consulta. Esto maximizaría la eficacia de un proceso de esa naturaleza. No obstante lo que el Presidente Abinader ha hecho en estos momentos, utilizando el método de respuestas cerradas, es un gran avance. El solo hecho de consultar al pueblo ha sido un paso muy positivo para poder tener una democracia más participativa.

Como hace un tiempo el Presidente Abinader, habló de poner un candado constitucional a la reelección presidencial, lo cual creo muy conveniente. Esa iniciativa me hizo recordar algunos eventos de mi extenso tránsito por la administración pública donde he tenido situaciones en las cuales tuve que poner candados y topes a variables económicas. Mencionaré sólo un caso, el de los candados debido a las limitaciones de espacio. Siendo Ministro de Comercio, uno de los mandatos que me había dado el Presidente era buscarle una solución al enorme gasto y al mal manejo que se tenía con el subsidio al gas propano que se utiliza para cocinar y como combustible en motores y automóviles. El primer día al llegar a la sede de ese ministerio pregunte donde estaban los cupones azules que se utilizaban para dar el subsidio. Me indicaron una habitación y varios armarios. Decidí ponerle diversos candados a la habitación y a los armarios. Es decir, eliminé los cupones y permití que el precio del gas, lo decidiera el mercado libremente sin subsidio. No hubo protestas callejeras y ahí terminó el subsidio y también los problemas del manejo inadecuado del subsidio al gas propano.

De los candados mi mente se trasladó al hecho de que nuestra constitución se enfoca principalmente hacia los derechos fundamentales de las personas. Recordé que existían en otros países constituciones que daban mucho énfasis a las cuestiones económicas. Retrocedí en el tiempo y me contesté a mi mismo. Era correcto en nuestro caso que así fuera, siempre han sido juristas los que han participado en la redacción de nuestras constituciones y nunca los economistas. Es lógico pues los primeros graduados en ciencias económicas comenzaron a llegar desde el extranjero al país en los inicios de la década del sesenta, entre los cuales estaba yo.

Al presidente Abinader mencionar que pondría candado vía la constitución al tema de la reelección presidencial que es un asunto de carácter político, me entusiasmé y decidí escribir estas breves notas sobre límites constitucionales en materia económica.

1) El Límite Constitucional al Endeudamiento del Sector Público

Nuestro nivel de endeudamiento ha llegado a niveles muy peligrosos. Actualmente nos estamos endeudando para pagar los intereses de esa deuda y también para cubrir los déficits presupuestales del gobierno. El día que nos toque pagar los capitales, no tendremos con qué hacerlo.

La literatura teórica y empírica nos muestra los diversos decanismos para controlar el endeudamiento y en numerosos países se ha utilizado el sistema de límites constitucionales. En algunas de las reformas constitucionales:

• Se han establecido topes en el monto de la deuda o porcentajes en función al producto bruto interno.

ª Han requerido que para la aprobación de nuevas deudas externas se requiera en el congreso por lo menos dos tercios del total de los congresistas.

•Han agregado que esas normas constitucionales restrictivas no solo sean para el gobierno central sino también para los organismos estatales autónomos y entes de carácter mixto.

2) Límite Constitucional a la Capacidad Impositiva del Estado

El ahorro es un excedente que proviene del ingreso que hace cada persona. Los impuestos son un gravamen que imponen los gobiernos a sus ciudadanos, tomando parte de sus ahorros.

Qué porción de ese ahorro debe permanecer con las personas que lo lograron con su trabajo y que parte debe ir al Estado. Ese ha sido un tema de amplia discusión en todos los países del mundo y entre las diferentes escuelas del pensamiento económico. En más de sesenta años de experiencia que he tenido en los asuntos del Estado dominicano, he podido comprobar que nuestros gobiernos gastan mucho y gastan mal. Pero además tienen una voracidad fiscal que no tiene ni límites ni fin.

Es por eso que postuló que la capacidad fiscal de los gobiernos debe tener limitaciones. No importa los ingresos que tengan, estos son incapaces de controlar sus crecientes gastos.

Es por ello que a través del tiempo numerosos tratadistas han buscado fórmulas para detener la “Voracidad Fiscal” de los gobiernos. En ese sentido en diversos países se han establecido límites constitucionales al poder impositivo que tienen los gobiernos.

Algunos de esos países han sido Alemania, Estados Unidos, Polonia, España y Suiza. A la vez reputados tratadistas han examinado distintas vías para determinar cuál debe ser la llamada “Capacidad Impositiva Óptima” que deben tener los gobiernos para poder con esos ingresos llevar a cabo sus planes de desarrollo. Los límites que se establecen tienen como objetivo principal el garantizar a sus ciudadanos que la imposición de impuestos es justa y equitativa.

3) Límite Constitucional al Gasto Público

Este ha sido un tema muy estudiado por países desarrollados y prominentes economistas. Por ejemplo en la Unión Europea los lineamientos y cumplimientos fiscales para los países miembros es una exigencia para evitar el despilfarro de los gobiernos. Las reglas buscan limitar el gasto público imponiendo un tope al gasto. También y como complemento al tope en el gasto se determina una tasa anual de crecimiento en los impuestos relacionada con otras variables como la tasa de inflación y el crecimiento del P.B.I. Se estima que unos cien países tienen reglas fiscales, las cuales han tenido éxito al mantener el gasto público dentro de límites razonables. No obstante debo indicar que en diversos países, estas han podido ser violadas cuando sus reglas son blandas y con una aplicación laxa.

4) Límite a la Capacidad de Emisión del Banco Central

Aristofanes fue un comediante griego del siglo IV y a él se le atribuye haber dicho que los políticos juegan con el dinero como los jugadores con los dardos. En la antigüedad, los Reyes acuñaban sus monedas pero estos prohibían a sus súbditos que lo hicieran. Hoy en día los Bancos Centrales son los que tienen esa facultad monopolista.

La historia económica y las experiencias vividas nos enseñan que las condiciones humanas y la racionalidad de los hombres no es garante de qué estos no sucumban a las presiones para emitir ni tampoco a las manipulaciones monetarias que se utilizan para crear dinero. No hay dudas que el poder monopólico de la emisión sin controles ha hecho mucho daño. Es necesario establecer reglas para controlarlo y esas necesariamente deben ser a través del sistema constitucional y de los bancos centrales.

Fueron los economistas Buchanan y Brennan quienes sugirieron imponer límites constitucionales a la capacidad ilimitada de emisión que tienen los gobiernos. Su recomendación fue establecer constitucionalmente que la emisión sólo pueda incrementarse en un porcentaje igual al crecimiento del producto nacional bruto (P.B.I) en términos reales. También debo indicar que se han establecido topes que en diferentes formas han limitado la capacidad de emisión del Banco Central.

Estos cuatro límites constitucionales que propongo actuarían como un freno a los manejos irresponsables de la economía y evitarían los riesgos de las crisis económicas.

Al fomentar la sostenibilidad fiscal y monetaria tendríamos estabilidad cambiaria, baja inflación, menores impuestos y presupuestos equilibrados. Esos factores colocarían al país en un sendero de crecimiento y bienestar económico.

Esas enmiendas constitucionales darían inicio a que nuestra Carta Magna también se vaya orientando a las cuestiones económicas. Así el presidente Abinader dejaría un verdadero legado al país.