Zacarías Ferreira: "Me mandan a decir que le pague 25 mil dólares... Esto también es una persecución contra otros artistas"

Luego de ser declarado culpable en el aspecto civil de mutilar y cambiar el título de la canción "Tú no correspondes" por "Te quiero a ti" y condenado al pago de una indemnización de 20 millones de pesos a Danny Daniel, Zacarías Ferreira consideró como una "persecución" la situación que inició

Durante una entrevista en el podcast de LISTÍN DIARIO, "El Cuartico", Ferreira confesó que se enteró de la situación por sus compañeros cuando Ramón Orlando se contactó con el músico David Paredes para que le diga "a Zacarías que le pague 25 mil dólares a Danny Daniel para que eso no llegue donde los ojos azules". Además del recorrido por los medios que realizó el cantautor español en el año 2020.

"Ramón mediando para ver si podíamos salir de la situación, quizás con buena intención, claro que sí, yo al maestro lo respeto mucho, le agradezco esa parte", aclaró.

Ferreira afirmó que aunque su compañero Ramón Orlando insistió para que pague, él se negó "porque si le pago estoy admitiendo que yo cometí el hecho".

"No han entendido el mensaje que Danny Daniel y su abogado estaban enviando a los artistas, no a mí solamente, esto no es una persecución contra mí solamente, sino contra todos los artistas que han grabado canciones de ese señor", expresó Ferreira tras leer las declaraciones que ofreciera el abogado de Danny Daniel al periódico El Día, donde solicitó a quienes han grabado obras de Danny Daniel a "regularizar su estatus" en su oficina.

Ferreira aseguró que la "persecución" se generó en los abogados que han descubierto el desconocimiento sobre la industria musical que tienen algunos artistas.

"Si yo le pago, entonces van a perseguir a Álex Bueno que grabó una canción, ya ellos tenían una demanda preparada para Alex Bueno, para Sergio, para Fernandito, para Asdrúbal, para Leonardo Paniagua, para el Zafiro que fue el primero que grabó 'Te quiero a ti'", advirtió.