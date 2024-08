Retrato al Listín

Cuando llegué a Listín Diario al periódico le faltaban seis meses para sus 130 años. Entré por casualidad, aunque nada en la vida es casual, la prensa escrita nunca fue motivo de mi inspiración, pero estar en ella me gusta, esto es un aprendizaje y un ver el mundo de la forma en como lo ven otros que pareciera que llevan toda la vida en una redacción.

En estos poco más de cinco años he conocido mucha gente, algunos siguen aquí, otros han decidido desarrollarse en otras empresas u otros lugares. Listín te permite conocer si quieres dedicarte a esto, si quieres permanecer cobrando lo que ellos pagan o si definitivamente el periodismo no es tu lugar.

Aquí una noticia tiene 500 palabras, aunque creo que muchos de los lectores solo se quedan en el título.

He llorado al leer alguna publicación de mis compañeros, he llorado con ellos y he llorado por ellos, porque aquí hay gente que te da alas, a otros les cuesta mostrártelas y algunos te hacen creer que no la tienes, pero es un buen lugar para estar, aunque un día nos toque irnos.