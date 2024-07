Consejos no solicitados, al Presidente

Un amigo para el que trabajé hace años, solía dar consejos de forma espontánea, casi siempre con la expresión: “te voy a dar un consejo no solicitado “, buscaba, evitar el disgusto que causan las opiniones que se dan sin haberlas pedido.

Los consejos no solicitados abundan en todas las áreas de la vida.

Ágatha Christie dijo que: “Los buenos consejos no son tomados en cuenta generalmente, pero no es motivo para no darlos”.

Tengo la costumbre de opinar sobre temas que no se me han pedido, lo hago ahora ante quien, como el presidente Luis Abinader, tiene mucha gente que puede darle buenos consejos.

El 16 de agosto el mandatario asume un nuevo período constitucional ante el cual no le faltarán consejos, en especial, sobre el gabinete, direcciones generales, etc., ya adelantó que los tuits, o X, vienen pronto. Sobre esto me limitaré a sugerirle que se sacuda de quienes no le suman a su gestión o los que no han dado “pie con bola”.

La profilaxis más urgente, parece ser, la del sector eléctrico, que ha sido, “incapataz”, de lograr mejoras y solo ha agudizado el déficit financiero y las pérdidas operativas.

La reforma fiscal, es donde; “la puerca retuerce el rabo”, la tarea es incrementar los ingresos, sin que la carga siga recayendo sobre los sectores más pobres y la clase media. Se requiere no sólo del consenso, sino también de agudeza, para evitar decisiones que provoquen revueltas sociales, como ha ocurrido en Argentina y en Kenia, recientemente.

Yo me atrevería a sugerirle también, cautela extrema con lo de la reforma constitucional, para que no se siga abonando la idea de que, el fin último, es lo que Eduardo Jorge Prats llama el “reseteo”, es decir, que él mismo, quede rehabilitado para dos periodos más.

El Gobierno necesita, incrementar los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana, no basta con que las estadísticas oficiales reflejen una mejoría en las muertes violentas, robos y atracos, es necesario que la gente sienta que las cosas han mejorado. Sobre todo con el tema de los atracos violentos y la sensación de inseguridad en las calles.

Estos 4 años el país necesita una gestión enfocada verdaderamente en fomentar la producción nacional, que se traduce en menos importaciones de todo lo que aquí podemos producir con eficiencia.

Creo que son necesarios esfuerzos más efectivos para promover el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, seguir promoviendo la inclusión financiera y la dependencia de ese sector del crédito usurero.

Para Puerto Plata, mi recomendación es, seguir empujando con todas sus fuerzas, el proyecto de Punta Bergantín, buscarle la vuelta a la autopista del Ambar, pero al mismo tiempo, dar un apoyo decidido a subsanar los obstáculos que afectan el desarrollo de nuevas proyectos en Sosúa y Cabarete, con estricto apego a las normas ambientales, pero con la sabiduría que se hace en otras zonas sensitivas.

Asumir, el impulso de los enclaves de la zona oeste de la provincia, como Luperón, Punta Rucia y la Ensenada, zonas en las que hasta ahora, no se ha hecho el esfuerzo necesario para el potencial que tienen.

Ojalá que estas recomendaciones, puedan servir para perfilar, algunos aspectos de estos 4 años que la mayoría, le ha concedido en las urnas.