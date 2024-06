El Salto de la Pulga

1 A pesar de lo inane de la cumbre en Suiza, por falta de actores determinantes, nuestro presidente decidió participar. Ojalá no le contagie el vicio de viajar que nos gastó cierto presidente.

2 Don Luis debió de llevar a su vocero oficial, autor de una soflama que pudo haber detenido la guerra: “El gobierno dominicano llama a un cese inmediato de las hostilidades y la apertura de un diálogo franco y sin precondiciones entre Rusia y Ucrania”. ¡Metafísica! ¡Histórica!

3 Con la salida temporal de una unidad de Punta Catalina y el calor imperante, llegaron los apagones y con ellos las protestas y maldiciones.

4 Ante esto, los generadores privados anunciaron tener energía disponible para suplir la demanda. Sí, pero ¿a qué precio?

5 Tanto dinero que gasta el Gobierno en publicidad y no hizo campaña para pre condicionar a la ciudadanía (colchón), ante lo que vendría con la salida de esa generadora.

6 Ante la inminente reforma fiscal, cada sector saca su bandera. Los roneros hicieron su media tour, luego los cerveceros y los de bebidas no alcohólicas. ¡Nadie quiere ser tocado!

7 Dice Magín, que en cuatro años aquí no se ha resuelto ningún problema. Debería no olvidar que está guisando muy bien, asesorando a entidades empresariales que no desean ahora conflictos con el poder.

8 David Collado volvió a anunciar como novedad lo del Centro de Convenciones, pero el lío de demandas entre accionistas por lo del Hispaniola no se ha desenredado.

9 Afirma la abogada Laura Acosta que, en la negociación con el Ministerio Público, Ramón Emilio Jiménez y José Arturo Ureña se llevan $7,615 millones del Estado en los bolsillos. ¡Errr diablooo!

10 El Consejo Nacional de Gestión Presidencial (Conagep), tiene cara de huacal.

¿Será cierto que posee 20 miembros, ganando $200,000 mensuales cada uno?

11 Si se va a crear una Policía Anticorrupción, el requisito mínimo para ingresar debería ser una licenciatura en áreas relacionadas. Composición: 90% educación y 10% macana.

12 Por los predios de la Fuerza Aérea de R.D. anda picando el mosquito “aedes suicidium”. Hace 3 meses “infectó” a un coronel y la semana pasada a un sargento. ¡Fumiguen!

13 Los accionistas de Tesla pagarán a Elon Musk una compensación de US$50,000 millones. Puede gastar 2.7 millones diarios durante los próximos 50 años. ¡Como para terminar loco!

14 Según un estudio de IQVIA, 20% de los dominicanos estamos atronaos en mayor o menor grado. Se comprueba al encender el televisor…