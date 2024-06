Los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) gobernaron 36 de los últimos 46 años, enriqueciendo sus dirigentes, empobreciendo su militancia. El PRD gobernó 12 años, se dividió, el PLD gobernó 20, también se dividió, el PRM va camino a ocho, amenazado por el fantasma de la división.

El futuro del PRM parece estar escrito en su código genético, todos los descendientes de Juan Bosch se dividen en el poder, se disuelven en la oposición. Se unen monolíticamente en la oposición, cuando llegan al poder, terminan matándose, como asaltantes dividiéndose un botín.

Ningún partido hizo nada significativo para avanzar la agenda de la justicia social. Los dirigentes que llegaron al poder en la indigencia terminaron en la opulencia, los descendientes de otrora indigentes, hoy opulentos, gobiernan como “honestos”, y “combaten la corrupción”.

Ningún partido hizo nada para crear mecanismos mínimos, legales, de ascenso social y económico para las masas irredentas. Todos alegan haber sacado gente de la pobreza, y es cierto, porque sus dirigentes eran pobres, pero hoy los militantes son mucho más pobres que ayer.

Los dirigentes escaparon de la pobreza, pero son acusados de corrupción, en 36 años, no crearon mecanismos legales para mejorar los estándares de vida los dominicanos.

Y ahora el presidente Luis Abinader propone la ayuda pública, esclavizar la población a la dependencia de dádivas, como mecanismo para “reducir la pobreza”.

Todos los partidos que gobernaron, el Partido Dominicano de Trujillo, el Reformista Social Cristiano (PRSC) de Balaguer, el PRD y el PLD se disolvieron saliendo del poder.

Abinader repitiendo que no se reeligirá, parece tratar de convencerse de no hacerlo, no parece ofrecerle seguridades a sus seguidores y al resto del país.

Es muy poco probable que Abinader pura y simplemente termine su período de gobierno, sin intentar influir el futuro partidario o nacional.

Otro intento de reelección dividiría el PRM, si el presidente trata de escoger e imponer un sustituto también. La división del PRM luce como su futuro ineludible