Arcángel es sometido a cirugía de corazón: "A pesar de todo se rehúsa a dejar de latir"

El artista de origen dominicano Arcángel se enfrentó a una nueva prueba de su enfermedad cardíaca tras sufrir un infarto en el año 2019.

A través de sus redes sociales, el cantante urbano reveló que fue sometido a una cirugía de corazón, pero que en unos días estará retomando su agenda de conciertos con el permiso de sus médicos.

"Estoy pasando y a la vez superando la prueba mas grande que Dios y la vida me han puesto, tengo un corazón enfermo y mal herido que a pesar de todo se rehúsa a dejar de latir, nuevamente el Gran Soberano, el eñor me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal", escribió.

El intérprete de "Amar a ciegas" se presentará el próximo 20 de abril de Portobello Fest 2025, en el barrio La Perla, San Juan, Puerto Rico, y confesó que terminó un nuevo álbum mientras se recuperaba de la intervención quirúrgica.

"Terminé un álbum en la etapa mas difícil de mi recuperación, duele, molesta, pica y arde pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargará por el resto de mi vida", expresó el reguetonero refiriéndose al duelo por la muerte de su hermano menor, Justin Santos.

Arcángel afirmó que acepta la decisión de Dios y recibe con optimismo este proceso.

"Así que con todo el amor, temor y respeto que le tengo a mi Dios, quiero decirle que estoy listo y más que preparado para el próximo reto que Él decida ponerme, al final será lo que Él quiera porque aquí en la tierra y en todo el universo se hace lo que a Él le dé la gana. Amén", añadió.

También aclaró que su actuación en Guatemala el 19 de abril sigue en pie, además de otros compromisos.

A mis fanáticos de Guatemala, no se asusten, mi cardiólogo y el cirujano me dieron permiso para estar presente este próximo 19 de abril en su país y cantar junto a ustedes", concluyó.