Aeropuerto de Bávaro: cancelados definitivamente vuelos a Absurdistán

En múltiples ocasiones, tuve la oportunidad de compartir mis análisis en relación al proyecto de construcción de un eventual Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), a muy poca distancia del actual aeropuerto internacional de Punta Cana.

Ahora que, mediante sentencia SCJ-TS-24-0479 de fecha 30 de abril de 2024, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha fallado nuevamente en contra de este proyecto, no solamente al rechazar el recurso de casación interpuesto por los promotores del AIB contra la sentencia 030-03-2021-SSEN -00434 de fecha 23 de septiembre de 2021 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), sino también a declarar inadmisibles tres recursos similares interpuestos por AIB en fechas 3 de noviembre de 2021, 17 de diciembre 2021 y 16 de febrero 2023, así como otro recurso de casación interpuesto por el Grupo Abrisa (GA) de fecha 24 de febrero 2023, me parece ahora más que claro que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro ya corrió, y de manera definitiva, la misma suerte del fallido proyecto del legendario puerto marítimo de Bárbaro en Absurdistán (referencia a mis artículos anteriores sobre el mismo tema).

Además de estas contundentes decisiones en el orden judicial, es preciso recordar que también otras opiniones oficiales han muy claramente rechazado la viabilidad del proyecto del AIB. En primer lugar, en cuanto a la muy sensible variable de medio ambiente, mediante resolución de fecha 12 de septiembre 2022, el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) había anulado la licencia ambiental a favor del AIB. En segundo lugar, y no menos importante, la Dirección General de Política y Legislación Tributaria del ministerio de Hacienda (julio 2020) había emitido una opinión muy desfavorable al Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR), al indicar en sus conclusiones que los beneficios derivados de este posible proyecto no justificaban el sacrificio fiscal de RD$4,403.9 millones solicitado al Estado.

Por otro lado, y tal como lo habíamos reseñado en nuestros anteriores artículos, las estadísticas oficiales del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) siguen demostrando que el pretendido monopolio del aeropuerto de Punta Cana en el Este del país es una leyenda urbana. Es importante reafirmar que, hoy en día, y más que nunca con las nuevas inversiones anunciadas a finales del año pasado por AERODOM, existe una verdadera competencia entre los aeropuertos de Santo Domingo-Las Américas, La Romana y Punta Cana, por el simple hecho de que, además de la poca distancia kilométrica entre los tres, están siendo manejados los tres grupos económicos que han de competir directamente por los mismos mercados, es decir Vinci Airports (empresa transnacional como concesionaria de los aeropuertos de propiedad estatal), el grupo Central Romana-Casa de Campo, y por supuesto el Grupo Punta Cana.

De acuerdo a las estadísticas oficiales del IDAC, al tomar como período de referencia más válida los cinco años que van desde diciembre 2018 (por ser el mejor año antes del COVID) hasta diciembre 2023, se puede observar que: i) Las llegadas totales a República Dominicana, sumando vuelos regulares y charters, registraron un crecimiento de un 20.5% al pasar de 7,221,780 llegadas (2018) a 8,705,282 llegadas (2023); ii) Las llegadas al aeropuerto de Santo Domingo-Las Américas crecieron en un 37.3% al pasar de 1,875,723 pasajeros (2018) a 2,575,842 pasajeros (2023); iii) en cambio, las llegadas al aeropuerto de Punta Cana crecieron mucho menos que en Santo Domingo: +16.6% al pasar de 3,928,749 llegadas (2018) a 4,581,793 llegadas (2023). En otras palabras, durante los pasados cinco años, el flujo adicional al aeropuerto de Las Américas (+700,119 pasajeros) superó muy claramente (+7.2%) al flujo adicional hacia el aeropuerto de Punta Cana (+653,044).

Del mismo modo, es oportuno recordar que, antes de la guerra en Ucrania, cuando la República Dominicana recibía un considerable flujo de turistas rusos y ucranianos que llegó a un nivel récord anualizado de 365,260 llegadas (03-2022), el aeropuerto de La Romana había logrado quitarle este mercado al aeropuerto de Punta Cana, al recibir un total de 196,492 turistas rusos y ucranianos, o sea una participación de un 53.8% del total de las llegadas a nivel nacional, mientras Punta Cana recibía solamente 147,070 ucranianos y rusos con una participación de un 40.3% en el total nacional, cerca de un 25% por debajo del volumen manejado por La Romana, lo que evidencia el nivel de férrea competencia entre estos dos aeropuertos.

Más que nunca, con el desarrollo muy promisorio de la República Dominicana como el nuevo Hub Logístico del Caribe y Centroamérica, se entiende que serán necesarias considerables inversiones por parte del sector privado en materia aeroportuaria, las cuales deberán de priorizarse tres polos de desarrollo que debería de confirmar una nueva versión actualizada de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo: i) en la región Este, compuesta por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), el Aeropuerto Internacional de la Romana (LRM), ambos de propiedad privada, y el Aeropuerto Internacional Las Américas (SDQ) y el Aeropuerto Internacional La Isabela (JBQ) del sistema estatal; ii) en la región Norte, incluyendo el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (POP) en Puerto Plata y el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (AZS) en Samaná, ambos de propiedad estatal, y el Aeropuerto Internacional del Cibao (STI) en Santiago de propiedad privada, sin dejar de mencionar al aeropuerto de Constanza (COS) con gran potencial de agro-exportación y aviación privada; y, por supuesto iii) en la región Sur, con el Aeropuerto Internacional María Montez (BRX) de propiedad estatal, así como el nuevo aeropuerto que habrá de acompañar el ambicioso proyecto de desarrollo en Pedernales.

En resumidas cuentas, nuevas inversiones aeroportuarias se concentrarán en desarrollar nuevas capacidades en manejo de carga (la inauguración esta semana de la nueva terminal de carga en Punta Cana es un excelente ejemplo, así como el agresivo plan de inversiones de AERODOM), y en infraestructuras para recibir los crecientes flujos de pasajeros; si bien queda capacidad ociosa todavía en Punta Cana, La Romana y Puerto Plata, ya se anunciaron las fuertes inversiones de AERODOM para inaugurar una nueva terminal de pasajeros antes de 2029 y la venidera licitación pública para el nuevo aeropuerto de Pedernales. Este último es el que tiene la mejor vocación para recibir las inversiones que no son necesarias en Punta Cana.

Todo deja indicar que, con esta nueva sentencia de la Suprema Corte de Justicia, quedaron definitivamente cancelados todos los vuelos desde Bávaro a Absurdistán. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, un bolero de Manzanero, en la voz de los Panchos, que suena como advertencia: “Mis amores se han ido muriendo / Seguir insistiendo sería necedad”.

El autor es analista

económico.