“Háblame del patrimonio vivo”, forma parte de la colección publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Es un librito ilustrado, de 48 páginas. Lo que más me ha llamado la atención de este tema es la importancia que le dan a todo lo que comprende las ceremonias, danzas, cantos y otros conocimientos, que es también conocida como patrimonio inmaterial.

Leyéndolo, sin profundizar mucho, me di cuenta de lo que siempre he escrito repetidas veces sobre la exposición excesiva de las tradiciones a los turistas, solo por dinero o por mera complacencia, lo que afecta el hecho folklórico, distorsionándolo y modificándolo por la injerencia en fechas de sus ritos o fechas diferentes a la manifestación. Muchas veces estos turistas se hacen acompañar de dos o tres personas que no tienen el conocimiento de lo que significa preservar una costumbre o tradición. Solamente aquí se da esta situación. Nunca he visto una presentación de un vudú en Haití, pero sí la recreación del hecho, porque es un ritual que ellos conservan, preservan y respetan. Esa es su cultura.

He visitado Kunayala, las islas donde habitan los indios gunas en Panamá y por casualidad fui a otra isla donde estaban celebrando la ceremonia de la chicha y por respeto no me atreví a tomar fotos (no me lo iban a permitir) aunque probé la bebida. Había como quinientos gunas en un área de 300 metros cuadrados, bebiendo chicha, fumando y ni caso me hicieron, pasé desapercibida.

Existen gunas que están comercializados, son productos culturales y por diez o quince dólares se toman fotos, pero los que están en las islas se tapan el rostro, al menos que se solicite un permiso para hacer un trabajo, como lo hice hace un par de años y todos allí (los sailas o líderes) tenían conocimiento de mi presencia en la isla.

Los gunas viven de la caza, la pesca, la producción de cocos que lo intercambia con Colombia y las mujeres de las molas, que es su mayor industria artesanal, es su orgullo y su patrimonio vivo.

No podemos convertir nuestra cultura tradicional en un desorden, tenemos que conocerla, apreciarla, conservarla y defenderla.

Portada del libroXiomarita Pérez