El Salto de la Pulga

1 “Sigamos con la campaña electoral aburrida, desprovista del ingenio creativo de los publicistas de otras épocas”. -Aníbal de Castro-.

2 En la consulta médica, peor que el copago es que ya pocos médicos aceptan seguros. Y en ciertas clínicas, varios servicios son responsabilidad de compañías particulares que tampoco aceptan seguros.

3 Así pues, no importa la categoría del seguro que tenga el paciente, deberá disponer de suficiente dinero para una cirugía. Y lograr el reembolso del seguro será larga batalla.

4 Supuestamente, fue debido al exceso de voracidad que siquitrillaron al encargado de otorgar permisos de construcción en un importante cabildo.

5 ¿Cómo se sentirá Abel, tras saber, según la encuesta de SIN, que 27% de los peledeístas no votarán por él?

6 Si la ADP decide seguir haciendo huelgas, será hora de descontarle los días no trabajados. ¡Que los compensen con sus jugosas reservas!

7 Refiriéndose a la ADP, dice CREES: “En economía, cuando un grupo procura aumentar su riqueza sin aportar beneficios a la sociedad superiores a su contribución a la productividad, se le denomina buscadores de rentas o rentistas”. ¡Sobaaa!

8 El horrible desfile de modas Met Gala, es soberbio insulto a la pobreza en el mundo. Estrambóticos y costosísimos trajes que solo sirven para una fotografía, y posterior frugal cena a US$75,000 el cubierto.

9 La delegación de la JCE que disfrutó del refrescante paseíto por E.U., estuvo compuesta por nada menos que 20 personas, muchas de áreas que nada tienen que ver con elecciones.

10 ¿Cuántas armas, no municiones, “robaron” al ejército colombiano? ¿Seguro que el presidente Petro no sabe cuántas se enviaron a Haití? ¿Pagadas cash o a cuenta de “cierto negocio”? Eso huele mal.

11 El Ministerio Público interpuso recurso de apelación para el caso Súper Tucano. ¡Qué ganas de gastar pólvora en garza!

12 Los candidatos se han pasado de ofrecer. El exceso de promesas provoca incredulidad automática en el electorado. Por eso, en los barrios la consigna es “dame lo mío ahora”.

13 A pesar de las flexibilidades del Papa, la Iglesia de aquí no come cuentos con los LGTBQ+. Por eso, publicaron una lista de sus favoritos candidatos congresuales que no apoyan las 3 causales, ni a los gays. ¡Avanzamos!

14 Hechos trascendentales del pasado domingo: 1. Dos jovencitas declarando que “me gusta Tokischa por lo perra que es”, y 2. Doña Magaly Febles y su danzante plumaje, en la apertura del concurso Miss R.D. ¡Aplaca Señor tu ira!