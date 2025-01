Recuerdos del ataque del 6 de enero se esfuman en el Capitolio mientras Trump se encamina al poder

Dentro del Capitolio, cada vez es más difícil encontrar recordatorios de la violencia.

Se han reparado las cicatrices de las paredes, se han reemplazado las ventanas y puertas rotas por los alborotadores y no hay ninguna placa, cartel o recuerdo de ningún tipo.

Los legisladores rara vez mencionan el ataque , y muchos republicanos intentan restarle importancia, haciéndose eco de las afirmaciones del presidente electo Donald Trump de que la carnicería de ese día es exagerada y que los alborotadores son víctimas .

En cierto modo, es como si la insurrección del 6 de enero de 2021 , que sacudió los cimientos de la democracia estadounidense, nunca hubiera sucedido.

“Se ha borrado”, dijo el senador Peter Welch, demócrata de Vermont. “Los ganadores escriben la historia y Trump ganó. Y su versión es que fue una reunión pacífica. Obviamente, es completamente falsa”.

Si Trump perdona a los alborotadores, como dijo que lo hará después de asumir el cargo el 20 de enero, eso sería “poner un signo de exclamación en su versión de lo que sucedió”, dijo Welch.

Algunos de los 1.250 acusados condenados por delitos después del 6 de enero pidieron la muerte de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, demócrata por California, y Mike Pence, que era el vicepresidente de Trump, cuando la turba arrolló violentamente a la policía e irrumpió en el edificio . Algunos portaban armas, bridas, irritantes químicos y banderas confederadas mientras saqueaban el Capitolio y buscaban a los legisladores . Intentaron detener la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden sobre Trump, haciéndose eco de las falsas afirmaciones del republicano en el cargo de que las elecciones fueron robadas.

Pero la interrupción fue sólo temporal. El Congreso reanudó sus trabajos esa tarde y completó su función constitucional .

La senadora de Alaska Lisa Murkowski, una de los siete senadores republicanos que votaron a favor de condenar a Trump por cargos de impeachment después del 6 de enero, dijo que “fue un momento muy, muy oscuro”. Algunos legisladores, dijo, “realmente quieren dejar eso atrás”.

Sin embargo, existen diferentes razones para ello.

El ex senador republicano Mike Braun, un aliado frecuente de Trump que dejó el Congreso este año y fue elegido gobernador de Indiana, dijo que muchos en el partido piensan que el Departamento de Justicia “fue utilizado como arma desproporcionadamente contra” algunos alborotadores. Dijo que muchos legisladores que estuvieron en el Capitolio el 6 de enero quieren la mayor distancia posible entre ese entonces y ahora.

“Creo que todos lo recordamos”, dijo Braun. Pero, agregó, “si empiezas a colocar placas, parece que estás enfatizando aún más la división en torno a este tema. Y tal vez el mejor remedio sea simplemente seguir adelante”.

La placa que nunca existió

En marzo de 2022, el Congreso aprobó una ley para exigir “una placa honorífica que incluya los nombres de todos los oficiales de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos, el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia y otras agencias policiales federales, estatales y locales y entidades de protección que respondieron a la violencia que ocurrió en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021”.

Se ordenó al arquitecto del Capitolio obtener la placa en el plazo de un año y colocarla permanentemente en el frente occidental del Capitolio, donde tuvo lugar lo peor de los combates .

Pero casi tres años después, no hay placa. No está claro por qué ni quién es responsable de ello. Una portavoz del Arquitecto del Capitolio remitió las preguntas al Sargento de Armas de la Cámara, que no respondió a las solicitudes de información.

El líder demócrata del Senado Chuck Schumer de Nueva York y el entonces líder republicano del Senado Mitch McConnell de Kentucky firmaron la placa, según un asistente del liderazgo del Senado que estaba familiarizado con el proceso pero no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato. El líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries de Nueva York también ha mostrado su apoyo. Un portavoz del presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, republicano por Luisiana, no respondió a las solicitudes de comentarios.

La representante Zoe Lofgren, demócrata por California, que encabezó el Comité de Administración de la Cámara cuando se promulgó la ley, le escribió a Johnson en mayo para preguntarle por qué no se había instalado la placa. “Si hay una razón para la demora, espero cualquier información que pueda compartir al respecto y qué se está haciendo para solucionarlo”, dijo Lofgren.

Ella nunca recibió respuesta.

“No se trata solo de la placa, aunque significa algo para los oficiales que estuvieron allí, sino del hecho de que nadie se preocupa lo suficiente por ellos como para cumplir con la ley y reconocer el sacrificio que hicieron por nosotros y por nuestro país”, dijo Lofgren. “Ese servicio a su país ha sido irrespetado”.

El representante de Nueva York Joe Morelle, ahora el demócrata de mayor rango en el Comité de Administración de la Cámara de Representantes, dijo que negarse a exhibir la placa es parte de un esfuerzo por “negar lo que sucedió el 6 de enero y el daño que causó a la fuerza policial del Capitolio de Estados Unidos”.

Los oficiales que estaban allí

El oficial de la Policía Metropolitana Daniel Hodges , quien luchó contra los alborotadores y fue capturado en video gritando mientras lo aplastaban en una puerta que conducía al escenario de la inauguración, dijo que es "increíblemente ofensivo" que la placa no haya sido instalada.

“Es algo increíblemente simple, pero puede significar mucho para muchos de los que lucharon ese día para defender la democracia, defender al Congreso, al vicepresidente y a sus empleados”, dijo. Agregó que el 6 de enero se ha convertido en un tema político. “No debería serlo”, dijo.

Hodges dijo que espera trabajar el día de la inauguración como uno de los miles de agentes de policía que protegerán al presidente y a la ciudad el 20 de enero.

El ex sargento de policía del Capitolio Aquilino Gonell, que se retiró debido a las heridas que sufrió al luchar contra los alborotadores cerca del túnel del frente oeste, dijo que perdió “mi carrera, mi salud” e incluso algunos amigos y familiares como consecuencia del ataque. Él y Hodges han estado entre los pocos agentes de la ley que han hablado públicamente sobre su experiencia .

“Mirando hacia atrás, es como si todo hubiera sido en vano”, dijo Gonell. “Es una traición”.

Dijo que desearía que la placa estuviera en el frente oeste para que Trump pudiera verla antes de subir al escenario de la inauguración en unas pocas semanas.

Trump “pudo leer los nombres de los agentes justo antes de salir”, dijo Gonell. “Así que pudo saber que sus acciones tenían consecuencias”.

Cambiando la narrativa republicana

En los días posteriores al asedio al Capitolio, la condena republicana fue casi universal.

"No cuenten conmigo", dijo el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, uno de los principales aliados de Trump, la noche del 6 de enero. El entonces líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy de California, dijo una semana después que Trump "tiene responsabilidad" por el ataque.

Pero McCarthy no tardó en resarcirse y, pocas semanas después, viajó a Florida para reunirse con Trump. Fue una decisión fatídica que dio inicio al lento regreso de Trump al poder. Cuando Trump regresó al Capitolio el año pasado durante su campaña, los legisladores republicanos no solo se reunieron con él, sino que también lo ovacionaron de pie .

En ese tiempo, las actitudes republicanas hacia el ataque del 6 de enero han cambiado . Los legisladores republicanos han condenado el trabajo del comité liderado por los demócratas que investigó el motín y han cuestionado ferozmente sus hallazgos . Algunos republicanos han hecho eco de las palabras de Trump de que los alborotadores encarcelados son “rehenes” que pueden ser merecedores de indultos.

De todas formas, el asunto puede acabar siendo complicado para Trump, que ha prometido indultos desde el “primer día”. No está claro a cuántas personas pretende indultar ni si se incluiría a los delincuentes más violentos.

“Si atacaron físicamente a agentes de policía, no creo que merezcan ser indultados”, dijo el senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma y uno de los aliados más cercanos de Trump, en una entrevista con CNN. “Creo que deberían cumplir su condena”.

'Confianza en la historia'

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, dijo que hay legados del ataque, incluso sin una placa colgada en la pared, como el aumento de la seguridad en la certificación de este año y la invitación de Biden a Trump para que fuera a la Oficina Oval después de las elecciones, un regreso a la transición pacífica del poder.

“¿No crees que la gente estaba pensando en el fondo de su mente que eso era diferente a lo que pasó el 6 de enero?”, dijo. “Así que sí se refleja, es importante”.

El Congreso ha actualizado la Ley de Recuento Electoral , la ley arcana que rige la certificación de una elección presidencial, para dificultar que los miembros del Congreso objeten los resultados.

Aún así, con Trump nuevamente en el poder y muchos republicanos respaldando su versión de los hechos, los demócratas dijeron que les preocupa que una narrativa falsa del 6 de enero gane aún más fuerza.

“Si no queremos recordar la historia, entonces las probabilidades de que se repita son mucho mayores”, dijo el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts. “Debería haber un momento de silencio o algún tipo de conmemoración. Por supuesto, debería haber una placa”.

En los días posteriores a la insurrección, el representante Jim Himes, demócrata de Connecticut, dijo que creía que debían conservar una ventana rota como recordatorio. Pero las ventanas fueron reemplazadas, reforzadas y limpiadas. Quedan pocas pruebas de los daños generalizados, de millones de dólares, que los alborotadores infligieron al edificio.

Es “doloroso” ver intentos de reescribir lo que sucedió, dijo Himes, pero no cree que el 6 de enero de 2021 sea olvidado.

“Tengo confianza en la historia”, dijo Himes.