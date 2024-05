Ley de Murphy y Fuerza del Pueblo

El conocimiento se construye desde la experiencia y la verdad se nutre de la sabiduría popular, que bien puede expresarse anónimamente en enunciados lapidarios, verdaderos o falsos, da igual. A los fines, poco importa si el tal Murphy promulgó su “ley” o no -o si la expresó en esos términos-, porque en el imaginario colectivo, “Si algo puede salir mal, saldrá mal”.Con relación a las candidaturas a diputados en la circunscripción uno (C1) del Distrito Nacional (DN), la Fuerza del Pueblo (FP) se encuentra empantanada; sumida en un laberinto procesal del que no encuentra cómo salir bien parada; y que, sin importar el desenlace, tendrá funestas consecuencias a lo interno del partido.

En fecha 11 de abril el Tribunal Superior Electoral (TSE) hizo público el dispositivo de su sentencia TSE/0307/2024, mediante el cual ordenaba que la Junta Central Electoral (JCE) inscribiera como candidatos a diputados de la FP (C1) “a las personas ganadoras del proceso de encuestas” realizado por dicho partido, señalando con sus nombres los tres candidatos masculinos y dejando a libre disposición la identificación de las tres mujeres que completarían la boleta (“Posición encuesta-Mujer; “Cedida en alianza-Mujer”; “Reserva-Libre disposición-mujer”).

La sentencia responde un recurso de impugnación incoado por Robert Martínez contra la resolución No. 22-2024 JCE, y su conocimiento ventiló públicamente los problemas internos de conformación de la boleta. La FP pretendió dar cumplimiento a la sentencia TSE el 24 de abril, inscribiendo sus candidatos (desacatando sentencia 0307 TSE, violando arts. 53 de ley No. 33-18, 142 de ley No. 20-23, y 3 de Res. 12-2023 JCE, sobre cuota de género), la cual fue rechazada por la JCE el 29, que dio plazo hasta el 01 de mayo (extendido hasta 03 a las 4:00 p.m.).

Finalmente, con el plazo vencido en 45 minutos, la FP depositó su recomposición de boleta violentando nuevamente la sentencia TSE, con la agravante, de que el diputado excluido para poder inscribir a Rafael Paz -Andy Morales- notificó a la JCE el 04 “que no ha renunciado ni renunciará” a su candidatura.

Así las cosas, es previsible que la JCE rechace nuevamente la propuesta de boleta de la FP en la C1, con lo que se abre la posibilidad de que quede desierta la presentación de candidatos en esa demarcación.

Rafael Paz es, con mucho, el candidato más potable para esa circunscripción y su no inscripción representaría un duro golpe para las posibilidades electorales del partido. Dicho esto, eso debieron pensarlo -in limine litis- las autoridades de la FP que lideraron y gestionaron este desastroso proceso.

Las leyes, resoluciones y sentencias ignoradas por la FP, más que evidenciar un serio problema de lectura comprensiva, dejan al descubierto las malas prácticas de la vieja política, las que ejercen quienes, escudados tras una cúpula de hierro, o bien esconden su incompetencia jurídica o bien articulan tejemanejes en su propio beneficio, en perjuicio del partido y de su líder… y ahora, ahora tocará rendir cuentas.