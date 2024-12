Los Almuerzos

Yo me quejaba ayer de que el presidente Luis Abinader haya realizado un almuerzo con peloteros dominicanos sin darle participación a los periodistas especializados en beisbol. Algunos pudieran interpretar que quien suscribe está reclamando una invitación, pero no es así.

Para mí, lo más relevante es llamar la atención de las autoridades, y de la comunidad deportiva en general, sobre este tipo de evento social. Es frecuente que se hagan encuentros con el presidente en Palacio, y para cualquier ciudadano, incluyendo la prensa, siempre es un honor asistir al Palacio Presidencial. Eso, además de que la cobertura presencial es algo muy distinta a la nota de prensa, fría e interesada, de los anfitriones.

Esto de que inviten a la prensa debe ser valido tanto para el deporte olímpico como el deporte profesional, porque son momentos muy especiales.

Recuerdo que he tenido la oportunidad de participar en varios eventos de esta naturaleza, incluyendo uno con el propio Abinader en su primer año del anterior período.

Pero, tengo en mi recuerdo el 1997 cuando Leonel Fernández hizo un tremendo evento con lo mejor del país en ese instante, incluyendo a Alex Rodríguez, Pedro Martínez, Sammy Sosa, Miguel Tejada, estuvieron Felipe Alou, Tom La Sorda, Peter O”Malley, Juan Marichal (que era Ministro de Deportes), y otros tantos. A mi me tocó la distinción de leer pequeñas semblanzas de todos esos peloteros, en un acto organizado por el asistente del presidente, Juan Deláncer.

Luego, en una fecha cercana al 2010, el propio Leonel ofreció una cena a Barry Bonds, de visita en el país, estuvieron muchos peloteros y muchos periodistas, y fue un tremendo evento.

En un momento, el propio Bonds me preguntó por qué no había visto en la ciudad capital nada relativo a Felipe Alou, porque no le rendían homenaje a ese gran hombre. Yo le dije que era “cosa” del pueblo dominicano pues ni siquiera Juan Marichal, a ese instante, tenía nada. Luego, hicieron una estatua a Juan y pusieron el nombre suyo al estadio, añadido al nombre de Quisqueya.

Hago estos comentarios no para “chismear”, más bien busco crear conciencia en las autoridades de turno para que resalten la importancia de la prensa en todo momento. Los periodistas somos co-protagonistas del deporte, socios de los atletas y de la dirigencia, y siempre merecemos estar presentes en todo.

Somos también testigos del tiempo, y el vínculo perfecto entre los atletas y la sociedad.

NOTAS DE LIDOM.-

.- La presidencia de Lidom y sus equipos estaban definiendo la noche del lunes un calendario de reasignaciones, posiblemente a partir de este próximo jueves 26… Busque los detalles en sus medios favoritos. El tema es que este lunes fue suspendido el partido Licey-Escogido, y los Gigantes vencieron a las Aguilas 3 por 1, acortado a 5 innings por la lluvia… Ahora, ambos equipos tienen 22-25, restan 3 partidos a cada club, y ahí sacarán candela.

Incluye un juego entre ellos.

.- Es definitivo que el Escogido perdió al fuerte bateador Franmil Reyes, impedido de continuar por su equipo en Japón, Nippon Ham Fighters, disparando 29 jonrones. Reyes es un veterano de 29 años de edad, un mastodonte de 6 pies 5 pulgadas, que ha jugado con cuatro equipos en MLB: San Diego, Cleveland, Chicago Cubs y Kansas City. El Escogido pierde un buen bate, y la semana pasada sucedió lo mismo con el receptor Gary Sánchez, detenido por los Orioles de Baltimore. Palo si boga…..

.- José Rafael D{iaz, alias Jumbo, anunció que se retira del beisbol. El domingo, los Toros del Este le hicieron un homenaje de retiro junto a su familia, y eso estuvo muy bien. Díaz, de 6 pies 4 pulgadas, tiene 20 años en beisbol y 40 años de edad. En MLB lanzó cuatro años para Cincinnati y Tampa Bay, y en el país jugó principalmente para Estrellas, Toros y Escogido. Fue campeón con los Toros en 2010-11, y también con las Estrellas en 2018-2019.. Tambièn, fue parte del equipo nacional que logró medalla de bronce en los Olimpicos de Tokyo, Japon. Los Angeles hace 3 años. Mis saludos y respetos para el Jumbo, una gran persona.

NOTAS DE MLB.-

.- Los Medias Rojas de Boston siguen firmando gente importante y se preparan para dar la pelea en 2025. La última firma es el lanzador derecho Walker Buehler, uno de los héroes de la Serie Mundial pasada con los Dodgers. (Walker tiró el último inning ante los Yanquis, asegurando la victoria y la corona).. Dicen los datos que el contrato es por 21 millones, pese a que estuvo limitado a 75 innings en su labor este año con los Esquivadores. Walker no ha podido lanzar mucho los tres últimos años luego de dos operaciones Tommy John.. Precisamente a eso le huyen los Dodgers, y por eso lo dejaron ir…La rotación de Boston también tiene al zurdo Garrett Crochet, adquirido desde los Medias Blancas de Chicago, Tanner Houck, Lucas Giolito y el dominicano Bryan Bello.

.- Texas Rangers sigue firmando peloteros, y ahora lo hacen con el jardinero y primera base Joc Pederson, ex de Arizona Diamondbacks. Le dieron contrato de dos años por US$37 millones, luego que la campaña pasada tuviera un bateo de .275-23 hrs, 64 empujadas… Hace dos el inicialista Nathaniel Lowe fue transferido a los Nacionales de Washington.

.- Los Mets de Nueva York no se detienen. Firmaron a su lanzador Sean Manaea, zurdo, y le pagarán US$75 millones por tres años. .. Manaea estuvo bien este año con 12-6 y 3.47 de efectividad.. En la rotación figuran, además, Kodai Senga, Frankie Montás, David Peterson, Tylor Megill, Griffin Canning, entre otros.. Todav{ia el equipo tiene pendiente la posible firma del primera base Pete Alonso, pero eso no está claro.