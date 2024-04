Los políticos de redes

Puedo afirmar que he sido amigo y conocido de una gran parte de los políticos de mi tiempo, y compartí vivencias y hasta sueños políticos.

Ejemplo José Francisco Peña Gómez, mi hermano Tony Raful, Milagros Ortiz Bosch, Jacobo Majluta mi candidato presidencial, Hatuey Decamps, José Rafael Abinader, Fello Suberví, Fernando Álvarez y muchos más.

Esos eran de mi partido antes de que el vocero de la alianza acabara con el PRD.

Eran amables, abiertos, receptivos, y con más de uno trabajé como mi inolvidable Carlos Morales Troncoso.

Los de ahora aspiran desde las redes, no responden llamadas, no se ven en las calles, no comparten, se acuerdan de la gente, de los periodistas cuando los necesitan.

Son cofradías de aspirantes incluso a la presidencia de la República, pero nadie en el parque Colón, por ejemplo, los conoce, sino fuera por Abinader estarían en sus casas viendo redes y soñando imposibles. Pobres partidos.