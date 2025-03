Frank Tavares, el dominicano que vivió como monja en un convento y dejó a una sor embarazada

Frank Tavares es un hombre de República Dominicana que vivió como monja en un convento durante 22 años. Adoptó la identidad de 'Sor Margarita' desde los cuatro años, cuando sufrió un accidente de tránsito que cobró la vida de sus padres.

Sus abuelos no tenían los recursos económicos para cuidarlo, así que unas monjas se hicieron cargo de él. No obstante, las religiosas lo trataron como una niña por su apariencia física.

"Ellas me pusieron el nombre de María Margarita", indicó, en una entrevista para 'El País' en 1993. Además, reveló que a los siete años se dio cuenta que en realidad era hombre y le surgieron muchas dudas. Poco después, cuando era joven, consultó con un médico, quien le confirmó que no era un hermafrodita.

"Yo nunca me bañé ni me desnudé enfrente de ellas, me iba para un bañito, yo usaba pantis estilo calzoncillo, yo fingía el periodo menstrual, usaba vestidos grandes", contó.

'Sor Margarita' hacía parte del convento y se comportaba como una mujer más. Sin embargo, las cosas cambiaron en la adolescencia. Sus compañeras novicias notaron que era varón y tuvo relaciones sexuales con algunas de ellas.

Las monjas le dijeron que no podía hacer eso con las hermanas y le pidieron que buscara otro convento. Tavares partió y llegó a un segundo convento donde conoció a Silvia, a quien se refiere como "el amor de su vida".

"De la que yo más me enamoré, Silvia, ella me perseguía todo el tiempo allá abajo en el convento. Respetamos ese lugar, porque nosotros ya sabíamos que esa era una casa sagrada de Dios. Todo pasó en una experiencia por fuera del convento, luego, se corrió la voz", indicó.

En 1979, Tavares fue expulsado del convento. En entrevistas reveló que sucedió cuando una exmaestra interceptó una carta a Silvia, quien confirmó la verdadera identidad de Frank.

"Yo estaba en el noviciado, pero yo me sentía como un traicionero que estaba engañando a aquellas religiosas que fueron tan buenas conmigo. Ya nosotros (Silvia y yo) estábamos completamente enamorados y tampoco aguantaba estar bajo este engaño con un hábito", dijo.

Una vez salió, Silvia le contó que estaba embarazada; pero nunca más la vio ni supo nada más de su hijo.

Frank Tavares en la actualidad

Cuando salió del convento, Frank trabajó como costurero, labor que sigue desempeñando en la actualidad. También escribió un libro sobre su vida, 'La monja desvestida'.

"Este nombre es el recordatorio del sufrimiento que tuve que pasar", dijo sobre María Margarita, la identidad que adoptó desde los cuatro años.