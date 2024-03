Un gran aporte

Con su aquiescencia a participar en el debate presidencial que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios realizará el próximo 24 de abril, el presidente Luis Abinader hace un significativo aporte al fortalecimiento electoral dominicano.

Y es que aunque los otros dos convocados, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana, aceptaron la cita, Abinader lo hizo primero convirtiéndose en el único gobernante que asiente a este tipo de encuentros.

Pese a la importancia que reviste para la democracia que los electores puedan conocer y comparar los puntos de vista de sus candidatos y ver cívicamente su desempeño, en nuestro país no existe cultura del debate. Primero, porque las leyes no lo contemplan y segundo, porque ni a los que gobernaban ni a los que lideraban las encuestas les interesaba correr el riesgo de quedar mal. De ahí la importancia de la decisión de Abinader quien no solo es el presidente, sino que también encabeza los sondeos y por consiguiente, a diferencia de la oposición que ve en el careo una posibilidad para mejorar sus números, es el que más tendría que perder en el “dos pá uno”. La comunicación ha cambiado mucho desde aquel primer gran debate presidencial televisado entre Richard Nixon y John F. Kennedy en 1960. Hoy no solamente existen la televisión y la radio sino que la tecnología permite una portabilidad e interactividad que da más contundencia e importancia estos eventos.

Y aunque debieron ir las 9 propuestas o por lo menos las 4 de los partidos mayoritarios, la iniciativa es valiosa, pero sobretodo la del presidente Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, porque marca un hito.