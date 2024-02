La anti-política es de los políticos

Cuando la gente se aleja de la política, es porque hace rato la política se alejó de ella. Así concluímos la Pancarta del pasado martes, casi premonitoria de la masiva abstención registrada (más del 50%) en las elecciones municipales recién celebradas.

La no participación electoral de la inmensa mayoría del pueblo dominicano es una gran protesta ante una clase dirigente cada vez más obnubilada por sus propios intereses.

La clase política y sus “expertos” culpan a la gente dizque porque “no va a votar”. La sociología dirá que toda acción de un individuo o colectivo suele ser la reacción a un hecho anterior.

Los dominicanos, en el 2020, lanzaron un alarido político contra las injusticias sociales, no solo la corrupción. La clase dirigente, al parecer, no escuchó lo suficiente ese clamor popular. Ojalá que el poder entienda que una auténtica democracia es la gente, no los partidos.