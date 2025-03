Mujer denuncia fue abusada por hombres en su casa en La Vega

Una mujer denunció que fue abusada por varios hombres mientras se encontraba sola en su casa, ubicada en la comunidad Los Cocos, Carrera de Palma, provincia La Vega.

Ordalina Mercedes Peña relató el aterrador momento que vivió cuando, según afirma, tres hombres irrumpieron en su hogar en pleno día y la atacaron, sometiéndola con arma blanca y de fuego.

De acuerdo con su testimonio, los agresores entraron a la residencia alrededor de las 3:30 de la tarde, luego de que esta regresara de visitar a un familiar.

Asimismo, expresó que mientras se encontraba sola en su vivienda, aparecieron los tres hombres, quienes aparentemente estaban escondidos en la parte trasera de la casa, la sorprendieron y sometieron con violencia.

“Ellos entraron, me encañonaron, me agarraron por el cuello amenazándome, me quitaron la ropa, me amarraron las manos, los pies y uno de ellos convivió conmigo”, narró Ordalina con rostro decaído, asegurando que intentó pedir auxilio, pero sus gritos no fueron escuchados por los vecinos.

En tanto, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas contra la presencia de personas que, según ella, representan un peligro para la comunidad.

“Ahora fui yo, pero en otro momento puede ser otra víctima aquí”, declaró, señalando su preocupación por la seguridad en la zona.