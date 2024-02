El Salto de la Pulga

1 No sea irresponsable, ¡vaya a votar!

2 Todas las opiniones sobre los drones durante el concierto de Juan Luis fueron apresuradas, emocionales o contaminadas. Hizo falta un análisis objetivo, bajo la lupa del marketing político.

3 El adaptable merengue electoral de Quinito, ahora para Domingo, de inmediato conecta al oyente con Danilo y Gonzalo. “Danilo/Gonzalo es mío, mío, mío.” ¿Será positiva esa conexión? Lo veremos el lunes.

4 Una evaluación imparcial de los detalles de la marcha hace sospechar que los policías pensionados fueron utilizados como instrumento por algún sector político. Y me excusan…

5 “Me quitaron la escolta” (Guzmán Fermín). “No es verdad que se le quitó” (Policía Nacional) ¿Qué relajo es ese?

6 ¡Atención pizarra! Dice el abogado César Amadeo Peralta, que en el país hay una verdadera pandemia de estafas financieras con criptomonedas. ¡Ojo pelao!

7 Que el Grupo Punta Cana construirá y también operará el aeropuerto de Guyana, más que un triunfo particular debe ser motivo de orgullo nacional.

8 Según el abogado Jorge Lora, una viceministra y asesora en comunicación del Gobierno compró una villa en La Romana valorada en 5 millones de dólares. ¡Sobaaa!

9 Una imputada en el caso Coral tiene de mojiganga al Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito. Está logrando que no avance el proceso. ¿Qué se puede hacer?

10 La petición de los obispos haitianos a Henry para que tome “una decisión sabia”, fue magistral maquillaje a una sugerencia de renuncia.

11 El gobierno comprará un solar de 710 m2 al lado del Congreso, para ampliar las instalaciones de éste. ¿Será para alojar más diputados y senadores, de los que ya, por cierto, tenemos de más?

12 El Senado norteamericano aprobó dar $90,000 millones para Ucrania e Israel. ¡Bienaventurados los que hacen la guerra, porque ellos comprarán armas y municiones!

13 Al que violó y mató a su hijastra de dos años en Barahona, no hay que hacerle juicio. Envíenlo por una semana a los leones de La Victoria, para que lo defifarren.

14 Como no es un “perseguido político”, sino un delincuente condenado, Panamá no permitirá que Martinelli salga exiliado a Nicaragua. No dude que Ortega rompa relaciones…

15 Muchos temen que, si las condenas inhabilitan a Donald Trump para postularse a la presidencia, con tantas armas en poder de la ciudadanía se desate otra guerra civil.

16 ¿Quiénes fueron los funcionarios del CEA que vendieron la misma porción de terreno a tres compradores distintos? ¿No amerita eso sometimiento judicial?