Matemática-lenguaje, escuela y futuro

El cultivo del intelecto nos vuelve más humanos, más personas, más lógicos y más matemáticos. Definitivamente, el lenguaje da forma al modo en que los niños aprenden conceptos exactos. "No es sólo el vocabulario lo que importa, sino entender las relaciones que hay entre las palabras y los números, es decir, el hecho de que "cinco" es más que tres y menos que "siete". Al hablar del pensamiento lógico y la comprensión lectora se considera que es imposible y difícil de imaginar una acción humana cotidiana que no esté intervenida en algún modo por el lenguaje y las matemáticas simultáneamente. No cabe duda de que una de las implicaciones más importantes desde la óptica particular del dualismo matemática-lenguaje es que el docente y alumno sepan, redescubran e internalicen que todo aprendizaje matemático involucra procesos lingüísticos como la comprensión, la comunicación, y la creación de estructuras verbales. El aprendizaje lingüístico involucra procesos inherentemente matemáticos como orden, lógica, articulación y coherencia formal metamatemática del discurso. El binomio matemática-lenguaje es una entidad pedagógica potencial que, para cristalizarla en el alumno a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, debe estar orientado al desarrollo y fortalecimiento permanente de los procesos lingüístico-matemáticos mediante estrategias didácticas que faciliten y logren el objetivo trazado en la práctica pedagógica.

Definitivamente, el dúo matemática-lenguaje es determinante en la enseñanza. Si el lenguaje es una de las capacidades más extraordinarias de las que está dotado el ser humano; no es menos cierto afirmar que las matemáticas reinan entre las ciencias restantes, o está muy cerca de ello. Es evidente que para realizar distintas actividades o acciones siempre estamos empleando una función matemática, ya sea sumando, restando, dividiendo o multiplicado. La escuela, la familia y los distintos sistemas educativos han de estar súper claros en estas verdades porque es aquí donde nos jugamos el presente y el futuro del desarrollo científico e industrial de la Patria de Duarte.

Los salesianos de República Dominicana, preocupados por esta realidad, hemos iniciado bajo la guía experta de la Consultora Educativa, Investigadora y Coach docente, Gladys Milena Vargas, de origen colombiana, lo que se llama un Diagnóstico 360º, precisamente para analizar la realidad del binomio matemática-lenguaje en la primaria. Ciertamente, la amplitud de un estudio como este no se puede comentar en el breve espacio de un artículo, pero aseguramos que próximamente será publicado completo.

Solo me limito a presentar algunos aspectos interesantes. Para el levantamiento de los datos se han efectuado encuestas, entrevistas a docentes, directivos, estudiantes y familias o cuidadores. Se identifica en los docentes una gran capacidad de servicio, de escucha, asertividad y buena disciplina. Se requieren prácticas didácticas más actualizadas y atractivas, para aplicar metodologías emergentes y la mejora de las competencias de los docentes. Utilizar mejor los recursos didácticos. Actualizar las aulas informáticas; supervisión de los padres. Reforzar el acompañamiento institucional para asegurar la formación de los docentes y de los equipos de formadores. Asumir la convicción de que las matemáticas y el lenguaje no se aprenden sólo en la escuela.