“Llegamos hasta donde habíamos pedido autorización”: Antigua Orden se desliga de disturbios en Friusa

El presidente de la Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vásquez, dijo que su organización no fue la responsable de los enfrentamientos entre los manifestantes y los miembros de la Policía Nacional durante el desarrollo de la marcha en el Hoyo de Friusa, en rechazo de la cantidad de haitianos indocumentados que residen en esa zona.

El enfrentamiento entre los ciudadanos y las autoridades se produjo cuando varios de estos intentaron marchar hacia la comunidad de “Mata Mosquito”, lo cual traspasaba el perímetro autorizado para la manifestación.

“Entramos a Friusa, quedó demostrado que no es como dicen muchos políticos de nuestro país o el presidente del Senado, que disque que a Friusa no se puede entrar. Hubo una situación de que varios dominicanos intentaron entrar a Mata Mosquito, nosotros no pedimos autorización para seguir avanzando hasta allá y hubo un forcejeo para provocar a las autoridades, hay que ver que pasó ahí. En realidad nosotros llegamos hasta donde habíamos pedido autorización, hasta el Hoyo de Friusa”, manifestó Vásquez durante una entrevista realizada por Noticias SIN.

Un hombre es detenido por agentes del Ejército de República Dominicana, acusado de ser sospechoso incitar a la violencia en la manifestación convocada por la Antigua Orden DominicanaJorge Martínez /Listín Diario

Vásquez señaló que esas provocaciones a las autoridades fueron orquestadas por “infiltrados” que intentaron incendiar la situación en más de una ocasión.

“Ustedes saben cómo es que se manejan muchos infiltrados, de que esto es caldo para cualquiera provocar una situación en este país y hacerle daño a nuestro país y provocar que lo que nosotros estamos construyendo no siga creciendo”, argumentó Vásquez.

Los manifestantes se desplazaron en autobuses hacia Friusa, ubicada en la provincia La Altagracia, al este de la capital dominicana, con la intención de expresar sus demandas sobre la situación de los haitianos indocumentados en el país.