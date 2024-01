Si la región de Punta Cana es más conocida en el mundo que República Dominicana; si el mercado turístico internacional conoce más a Punta Cana que a la República Dominicana; si el turista que se aloja en un hotel de esa zona desconoce que el mismo está situado en este territorio insular, entonces me atrevo a sugerir a las autoridades del Ministerio de Turismo, al Congreso nacional y a la Presidencia de la República, que se establezca una regulación que obligue a los hoteles de esa zona, así como a los demás del país, a que en sus promociones internacionales, coloquen su marca y además pongan by Dominican Republic. Por ejemplo: Hoteles Barceló en Punta Cana by Dominican Republic. El objetivo sería doble: porque además de su esfuerzo como marca, también estarían haciendo una gran labor a favor del país. La idea es que todas las actividades de este orden que se llevan a cabo fuera del país vengan acompañadas por esa expresión y así, con el tiempo, tendríamos un mayor grado de reconocimiento del país y sus bondades en el orden turístico.

La iniciativa es válida para aquellos productos que son de manufactura criolla, que se exportan con éxito y tienen alto grado de reconocimiento como marca en los mercados donde llegan. Que la regulación aplique para ellos también. Tenemos una marca de ron que goza de mucha preferencia en mercados internacionales, nos ayudaría mucho si en su publicidad colocara el origen de esa marca. Es una simple idea que pudiera ser útil para dar a conocer a nuestro país.