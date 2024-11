Camila Sodi se somete a una terapia para "borrar sus memorias" tras la muerte de su madre

Luego de la muerte de su madre, la escritora Ernestina Sodi, a causa de complicaciones de salud causadas por dos infartos, la actriz Camila Sodi reveló que decidió someterse a una terapia llamada EMDR, que consiste evitar que el paciente continúe causándole dolor y sufrimiento.

"Voy a entrar a una terapia, mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR que tengo muchas ganas de probar. Es como una onda, se acuerdan de Eternal Sunshine of the Spotless Mind; es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble", explicó.

La terapia EMDR, por sus siglas en inglés Eye Movement Desensitization and Reprocessing, (Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares) también ha sido utilizada con soldados que sufren estrés postraumático, según contó la protagonista de la telenovela de 2020 "Rubí".

La sobrina de Thalía dio a conocer el proceso al que quiso someterse este miércoles a través de sus historias de Instagram.

Su madre falleció el 8 de noviembre en la Ciudad de México, luego de más de dos semanas en terapia intensiva.