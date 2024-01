Distinciones entre jesuitas y la Congregación General 31

Entre los jesuitas no todos los sacerdotes hacen la profesión solemne de 4 votos. Todos, sacerdotes y hermanos, participan de la misma misión. Los sacerdotes, unos son profesos y otros coadjutores espirituales. En la primera sesión de la Congregación General 31, esta distinción se discutió vivamente. Algunos pedían que los grados en la Compañía de Jesús fueran simplemente abolidos. Algunos consideraban la distinción inoportuna. Otros escribieron apasionadamente contra los criterios vigentes para admitir a la profesión de 4 votos. Se investigó el origen, la historia y el desarrollo de los grados en la Compañía de Jesús. En esta primera sesión de la CG 31 se resolvió: primero, que no se abolieran los grados; segundo, que se revisaran las normas acerca de la profesión y tercero, recomendarle al General que creara una comisión que estudiara en profundidad este tema y las ventajas y desventajas que tendría el admitir a todos los miembros formados de la Compañía de Jesús, tanto sacerdotes como hermanos, a la profesión.

Antes de que tuviera lugar la segunda parte de la Congregación General XXXI (septiembre 8 – noviembre 17, 1966) aparecieron: Perfectae Caritatis sobre la vida religiosa, documento del Vaticano II y la carta de Paulo VI Ecclesiae Sanctae (6 de agosto, 1966). De nuevo se discutió acerca de si los grados eran conformes a estos documentos. Los expertos publicaron sus estudios. El sentimiento entre los congregados era tan contrario al estado actual de la profesión en la Compañía de Jesús, que las intervenciones urgían reabrir el debate sobre este tema. Se llegó incluso a hablar de una tercera sesión de esta congregación en el caso de que el tema de los grados detuviera todos los otros trabajos. Luego de mucho hablar, se dedicó un día la reflexión y oración sobre este asunto y finalmente el día 7 de octubre 1966, se resolvió que en ese momento no se suprimiera el grado de coadjutor espiritual, ni se le encomendara el asunto a unos “definidores”, sino que al concluir la Congregación, se estudiara el asunto de los coadjutores espirituales y se tratara en la próxima congregación (Resumo y traduzco: John W., Padberg, S.J., “The General Congregations of the Society of Jesus. A Brief Survey of Their History, Vol. VI January and March, 1974, Nos. 1 and 2, 84 – 85).