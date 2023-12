Tendencia creativa

La música urbana está conquistando la preferencia musical de los creativos publicitarios dominicanos. No sé si es una tendencia. No sé si es una coincidencia. No sé si es simplemente un estilo generacional que se está imponiendo en la industria publicitaria local. Lo cierto es que actualmente este camino creativo es el más socorrido por los redactores publicitarios del país.

En este momento están en el aire varias campañas de productos y servicios diferentes cuyo estilo y ejecución se sustentan en esta música.

Los propios productores están desarrollando su trabajo bajo el marco de estilos de campaña muy similares. Hablo de piezas de radio y televisión donde grupos de jóvenes bailan y cantan esta música y forman coreografía bajo el influjo de la misma.

Estas campañas dejan la sensación de que están orientadas casi exclusivamente a targets muy juveniles a pesar de que en algunos casos se trata de servicios y/o productos de un mercado muy heterogéneo en términos de consumo.

La verdad es que muchas piezas publicitarias de la actualidad están concebidas y desarrolladas bajo esta estrategia y el recurso es cada vez más utilizado por la comunicación publicitaria y por los clientes que asumen estas propuestas gustosamente.

No critico ni cuestiono la tendencia, pero sí advierto que su recurrencia crea condiciones para que resulte algo complejo poder identificar y diferenciar las marcas que se publicitan a través de la misma, dada la similitud de las propuestas.