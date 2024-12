Familia pide investigación por muerte de adolescente en Hospital Arturo Grullón

Isaac Pérez Rodríguez, un adolescente de 13 años que soñaba con ser arquitecto, falleció en el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón de Santiago, luego permanecer 14 días ingresado con una sinusitis crónica o cefalea sinusal.

Juan Ramón Pérez, padre del niño, entre lágrimas constó cómo llegaron al centro de salud pidiendo al personal médico ayuda hasta que su niño, quien practicaba karate y boxeo, colapsó.

Dijo que fue referido por médicos de La Vega al Hospital Arturo Grullón, ante la gravedad de la condición de su hijo, luego de realizarle una tomografía y que este no pudiera abrir los ojos ni cerrar la boca, y presentara un dolor insoportable, cuando fueron a la consulta.

Ese mismo día llegaron al referido centro de salud casi a la 5:00 de la tarde, lo recibieron inmediatamente, pero aseguró que no fue sino hasta las 11:00 de la noche cuando le realizaron las primeras analíticas, incluyendo otra tomografía, a la que Juan Ramón dijo que lo llevó por su propia cuenta.

“El niño está con su dolor quejándose y no le hacen nada, a las 11:00 van a sacarle sangre, me dicen que hay que hacerle una tomografía y yo mismo lo llevé, cuando lo voy a desmontar de la silla de ruedas, él pierde el control de la pierna izquierda. Le hacemos la tomografía en el pecho, en la cabeza, cuando llegamos, ya no mueve los dedos del pie, ya está inmóvil”, narra.

Afirmó que al día siguiente llamaron a una doctora tras manifestar su disgusto porque supuestamente no habían atendido su hijo y, de inmediato, comenzaron a darle muchos medicamentos, pero el dolor nunca cedió por completo.

A los dos días, ya en tiempos del asueto por Navidad, volvieron a ingresarlo en el Arturo Grullón por recomendación.

Describió todo este proceso como “una odisea”, porque tenían que le realizarle una resonancia a Isaac, pero le estaban cobrando 50,000 pesos para hacerla, mientras el seguro de salud aprobaba el procedimiento, pero no la hicieron porque no había una ambulancia disponible, ya que supuestamente ese era el protocolo.

“No se pudo y tuvimos que esperar que pasara el 24 (de diciembre), el 25 y el jueves logramos que se la hicieran. Cuando vinimos con los resultados, que los entregaron de una vez al ver la condición del niño, el cirujano a cargo de su caso, no apareció para chequear la imagen. Al día siguiente, en la tarde, dice que sí hay que operarlo, pero que no tiene la lectura, que le falta el informe escrito, mi esposa se vuelve loca y antes de que él se vaya logra conseguirlo y enseñárselo”, aseguró, añadiendo “el médico dice que hay que operarlo y drenarle la cabeza,

Sin embargo, dijo que el proceso fue acelerado gracias a que su comadre es diputada y, tras contactarla, aparecieron los documentos. “Aquí están politizando la salud”, dijo.

Le dijeron que lo iban a drenar para extraer el líquido del cerebro, pero cuando intentó drenarlo, “el cerebro se iba a disparar por el hoyito, se iba a brotar, entonces sin permiso mío, le levantó el hueso y descaradamente le dice a mi esposa que tuvieron que botar el hueso porque ya estaba infectado”.

“Cómo llaman esto el mejor hospital si esto es una carnicería, esto es peor que la 42 de Trujillo, porque si se me mata en un accidente yo lo entiendo, pero torturarlo 12 días y después operarlo muerto, para hacer creer que hicieron algo por él”, manifestó el padre, llorando.

“Ya yo entendí lo que pasa un padre y una madre, perdiendo a un niño con todo su futuro, un deportista, por negligencia de ellos, 12 días hasta que él mismo cayó en coma, y se le llenó el cerebro de pus, porque ellos no querían atenderlo”, dijo.

Los restos de Isaac, fueron velados en el sector El Caimito Afuera de La Vega, donde residía.

PIDEN JUSTICIA

Entre lágrimas, los familiares pidieron que se realizara una investigación al respecto, y que se haga justicia por la muerte de Isaac.

“Yo estoy hablando aquí porque Dios me dio el valor, porque yo no quiero que ningún padre pase por esto. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que responderme a mí, no solo para satisfacerme a mí, es para que no pase otra madre ni otro padre o niño por lo que yo estoy pasando ahora”, dijo Pérez Rodríguez.

“El presidente tiene que saber de esto, yo sé que él es de un Gobierno de los ricos pero que escuche a este pobre, y que venga y haga lo que tenga que hacer. No solo que suspendan al cirujano y a la directora, es que le cancelen la licencia y terminen en la cárcel”, concluyó.