La inversión en las nubes y los resultados en el infierno

La lucha para incrementar la inversión en Educación y de paso cumplir la ley fue titánica y masiva, pero tres gobiernos, ocho ministros y mucho dinero, poco más de una década después, solo evidencian resultados decepcionantes, luego de haber danzado al ritmo del 4 por ciento, cobijados con paraguas amarillos y mucho optimismo.

El acceso no es a la educación, es a la educación de calidad, esa debe ser la razón de toda convocatoria, centro de discusión y plan mil horas de docencia no es suficiente, la tanda extendida no es suficiente. Tampoco los libros, las asambleas de la ADP, el TRAE y los reajustes salariales.

El alumnado de nuestras escuelas y colegios está que arde, se quema en las básicas y las complementarias.

Desde el 2013 al 2024 del dinero que usted y yo tributamos se han destinado RD$2,364.48 al Ministerio de Educación, tomando en cuenta que el problema es ancestral, no esperamos resultados apoteósicos, pero si progresos reales.

Lo tangible de todo esto es que en las pruebas internacionales PISA, la ERCE, en las Diagnostica y las Nacionales el avance ha sido nulo, siendo así, en el 2017 el desempeño elemental de los estudiantes de Lengua Española en el sexto de primaria alcanzó el 19.5%, el 53.0 fue aceptable y un 27.4 satisfactorio, en Matemáticas, el aprendizaje elemental se eleva a un 63.8, el 32.1 fue aceptable y satisfactorio un tétrico 4.1%.

En el 2022, los resultados indican a que el 15.0 calificó con un aprendizaje elemental, el 51.4 aceptable y el 33.6 satisfactorio, en Español, mientras en Matemáticas los porcentajes son más retadores con un 64,7 en elemental, 34,6 aceptable y un demoledor 0,7 fue satisfactorio.

En la formación, la inversión no ha quedado atrás, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) han invertido entre 13,000 y 15,000 millones de pesos, entre los años 2013 y 2022, sin embargo, en la evaluación de desempeño del 2017 menos del 2.90% de profesores/as fue destacado, contra el 38.10 % insuficiente. En lo salarial, en la última década, el reajuste ha sido entre un 68 y 128%.

Con tan bajos niveles de desempeño no hay manera de lograr ser productivos y competir en mercados globales, no seremos atractivos, más que como circo.

¿Y vamos a seguir haciendo lo mismo? Sufriendo, sumergidos en el ostracismo de un pilar fundamental, anclado en el “klk”, el “teteo, los lamentos, diagnósticos y promesas.

Educa -Acción Empresarial por la Educación- con el auspicio del Banco Popular, desarrolla “Aprendo 2023” en su versión vigesimosexta, bajo el tema “maestros profesionales, familias comprometidas” tremendamente oportuno ante los resultados decepcionantes, un oasis que nos permite sumergirnos aun más en la realidad y apostar a soluciones integrales.

Es que la integración de la familia puede ser el ente diferenciador, Enhogar 2022 deja claro que 59 de cada cien hogares dominicanos están dirigidos por hombres y que en un 34 % de los casos la pareja vive en unión libre y el 18.8 es casado. Los niños, niñas y adolescentes estudiantes con papá y mamá divorciados/separados alcanza el en el 30.7, frente a un 7.6 que se declara soltero y un 9.4 viudo.

De estos líderes de hogares la mayoría tiene un nivel socioeconómico y educativo de medio a muy bajo y en una mayoría aplastante hay violencia física y verbal. En nuestros hogares esta muy presente el juego de azar, el alcohol y el uso de pantallas.

Educar para la vida, enseñar a pensar, a razonar, a decidir de forma inteligente, es aún una tarea pendiente, y el problema mayor es que se aleja cada día más.