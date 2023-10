Evaluación del impacto de políticas públicas

Primer Tiro

La evaluación de impacto de las políticas públicas tiene tres momentos: ex antes (cuando se quiere conocer el impacto de una posible política a ser aplicada en el futuro y se decide poner a prueba la misma), ex dure (cuando se evalúan los datos que produce la aplicación de una política), ex post (cuando se analizan y se evalúan los efectos y los impactos de corto, mediano y largo plazo que ha producido una política pública). El diseño experimental se usa cuando se desea conocer el efecto de un determinado programa (decisión de política) en una determinada población. El programa se aplica para evaluar su impacto, y el diseño incluye la observación de otra población que no recibe el mismo, lo cual significa que no es posible evaluar de manera experimental el impacto de políticas o programas que se han aplicado por mucho tiempo a toda la población, tales como los subsidios de Supérate, los bonos de la asistencia y la alimentación escolar, y la tanda escolar extendida.

Segundo Tiro

La evaluación ex post de las políticas publicas debe fundamentarse principalmente en el enfoque y la metodología de la cadena productiva del sector publico, la cual se compone de cinco eslabones, representando los primeros tres la secuencia insumo/actividad/producto, en los que el vínculo entre la planificación y la presupuestación constituye el elemento fundamental para el alcance de los resultados de los eslabones finales, efecto/impacto, constituyendo el primero un resultado inmediato de corto plazo, y el segundo otro de largo plazo. La aprobación y promulgación de la Ley Orgánica de Presupuesto, y de Planificación e Inversión Publica (ambas del 2006), y la de Administración Pública del 2012, sentaron las bases, los principios y los objetivos de la evaluación de las políticas públicas. Pero el fortalecimiento y rediseño del Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública, y el diseño y la puesta en vigencia de la metodología de presupuestos por resultados, constituyeron dos grandes saltos de la presente gestión de gobierno en materia de evaluación de las políticas públicas.

Tercer Tiro

La metrica de los productos en que deben convertirse los insumos es la primera gran tarea de que debe ocuparse la Evaluación de las Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible. Los insumos se adquieren con el presupuesto asignado a cada institución publica, los cuales deben ser procesados con actividades de trabajo, para obtener el producto final. La producción anual de cada institución queda reflejada en su plan operativo (el cual se desprende de su plan institucional de largo plazo), y su costo de producción es su presupuesto asignado, y si la relación entre el presupuesto financiero y el presupuesto físico es la relación insumo/producto, que también es igual al costo unitario, entonces esta debería ser la primera y la principal métrica de la evaluación de la política publica en general, y de la evaluación del desempeño institucional en particular, la cual debe vincularse con la métrica del impacto final en cada sector o territorio. La cantidad de horas de servicios de enseñanza recibidas por los alumnos del sistema educativo público, y la de las atenciones primarias en salud, con sus impactos en los años efectivos de aprendizaje y de vida esperada de la población, deberían ser los dos principales casos a considerar.