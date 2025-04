Juan Manuel Méndez expresa su deseo de retirarse del COE tras más de 20 años de servicio

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, expresó este jueves su deseo de retirarse del organismo, tras más de 20 años de servicio, por motivos de salud y la necesidad de dedicar más tiempo a su familia.

“Hace mucho que yo quiero irme del COE y todo el mundo lo sabe”, dijo el mayor general retirado en una entrevista en el programa de televisión ‘Hoy Mismo’, que se transmite por Color Visión (Canal 9).

Méndez dijo que ya le ha compartido su intención de dejar el COE a los ministros José Ignacio Paliza, de la Presidencia, y Andrés Bautista, Administrativo de la Presidencia.

Al presidente Luis Abinader, sin embargo, “no me he atrevido a decirle”, manifestó entre risas el también director de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Méndez explicó que ha pensado dejar su cargo por dos razones: su salud y la falta de tiempo con su familia. “Ya son 20 años y tengo una familia. Tengo un hijo de dos años”, dijo.

La tragedia del Jet Set

Desde que asumió el COE, Méndez ha liderado todas las últimas tragedias antrópicas y naturales del país. La más reciente: el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 231 muertos y más de 180 heridos.

Méndez, según relató, recibió la primera alerta de la tragedia a través de una llamada del asistente del presidente Abinader, Eilyn Beltrán, quien le notificó que “algo” había pasado en el Jet Set.

“Cuando me pongo el casco de protección, que trato de penetrar, los escombros estaban por encima del acceso de la puerta”, contó Méndez.

“Yo no quiero recordar eso. Hay cosas en las que uno se ve envuelto, que no hay formas de usted describirlas”.

la última rueda de prensa

El director del DAEH dijo que, cuando ofreció la última conferencia de prensa desde la zona cero, ya no era esa persona que había llegado la madrugada del 8 de abril, para iniciar los trabajos de rescate.

“No resistía más. Estaba muy agotado. Yo soy diabético por 30 años”, dijo Méndez. “Tenía más de 50 horas sin asearme, cepillarme. Las piernas me dolían muchísimo, porque tuve un accidente cuando era joven, y tengo una pierna que me sirve poco”.

“Tenía un cansancio físico y emocionalmente, que no aguantaba. Lo último que le dije al presidente, como a eso de la una de la mañana, fue: ‘Presidente, necesito que me dé una hora porque tengo que bañarme, descansar, porque si no voy a colapsar’”.

Méndez contó que era Dios que le hablaba a través de él y que le daba la “fortaleza” para seguir liderando los trabajos desde la zona cero. “No había forma humana de resistir eso”.