Mitin define juego del 24 (¿)

Hacía mucho tiempo que la Plaza de la Bandera no se veía teñida de verde ni abarrotada de gente, como lució a partir de las cuatro de la tarde del sábado 23, respondiendo a una convocatoria del expresidente Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo. Habría que estar ciego, ser apasionado en extremo o estar perdido en lo claro para no reconocer la magnitud del evento político.

Si fue un reto del doctor Fernández por la dimensión de aquel gran espacio abierto, salió bien de la prueba, primero, porque reafirmó su posicionamiento electoral, segundo, la capacidad de convocatoria ya evidenciada en eventos anteriores, como los dedicados a los trabajadores y a la juventud y, tercero, porque revalida la condición de puntero en el liderazgo de la oposición.

El propio líder político calificó la concurrencia de “descomunal” y expreso que esa es la más grande manifestación realizada en la emblemática plaza. Y no habiendo riesgos mayores ni temores de por medio, no estuvo bien la prohibición de sobrevolar drones (salvo uno oficial), porque así se hubieran tomado vistas desde lo alto y desde distintos ángulos, con lo que quedaban resueltos los más diversos caprichos y curiosidades respecto al evento, como también los intentos frustrados de manipulación y de restarle méritos a la concurrencia.

Por lo pronto, hizo un papelazo quien ideó o autorizó la publicación de una toma quizá de la una o las dos de la tarde, cuando todavía se veían carros circulando por el entorno de la plaza y el grueso de los concurrentes no había llegado al lugar, abarrotado de tres y media o cuatro en adelante. Hubo hasta quien llegara a escribir la expresión manida de que la concentración: “no llenó las expectativas.”

La diferencia, sin embargo, se estableció en poco tiempo. Y ejemplo Francisco Javier García, del PLD y con experiencia en dirección de campañas electorales, que a la pregunta de si el mitin de la Fuerza del Pueblo en la Plaza de la Bandera había sido exitoso, no tardó en responder:” Muy exitoso…y el que crea que no fue exitoso, que convoque a uno ahí”. No creo que muchos se animen o se arriesguen a tomarle la palabra al hombre que - junto a Carlos Amarante Baret - ha planteado fortalecer la alianza PLD-PRD-FDP, porque el convocar a una manifestación y llenar aquel amplio espacio, no es todo el mundo; a cualquiera se le abre el pecho o simplemente hace el ridículo. Por demás, Leonel hizo varias críticas al gobierno - entendible, porque entre él y Luis está la disputa del poder en el 24 – pero fue oportuno al decir que el país tiene la razón con el tema del Masacre y que Haití está en franca violación con el canal de trasvase que construyen a la fuerza en la frontera.