Consejos urgentes para amar a la patria

Como se acercan ya las elecciones del 2024 y hasta entonces tendremos que soportar la cháchara insufrible de tantos “salvadores” de la patria, gurúes del sin sentido, sicarios del insulto y testaferros del olvido; a continuación, consejos urgentes para amar a una Patria en bandolera.

Para amar a la patria sugiero comenzar por la familia, los amigos, los vecinos, (la vecina), sin olvidar a los “tígueres” de la peña en el bar de la esquina.

Si de patria vamos a hablar, hablemos de ir más allá de ese Rubicón seco que es río El Masacre y llegar hasta la avenida Colombia, donde se pierde eso que alguna vez fue el país, (patria quiero decir). O mejor, hablemos de pagar impuestos, de no chantajear gobiernos impidiendo la revisión una a una de todas las exenciones fiscales, por ejemplo.

Si a hablar de patria vamos, hablemos de concesiones, de la generación y de algunos generales, de corruptos y corruptores, de puticlubs y centros de masajes, de recepciones a narcos y ladrones celebrados, socialmente homenajeados donde quiera.

Si de verdad, “si de a de veras”, un día de estos a usted le da por amar a la patria, comience por ser ético y decente, no abuse del más débil, no odie, no desangre, no robe los dineros de todos que administra el gobierno, mucho menos si es usted parte de él. No avasalle ni insulte al indefenso, a ese que, por múltiples razones y tres hijos, no puede mandarlo a la m… y no de martes.

Los que está leyendo, son consejos urgentes para amar a una patria en bandolera, aunque para mí eso de “patria” es mucha gente, por lo que prefiero comenzar por la familia, los amigos, los vecinos, (la vecina), sin olvidar a los “tígueres” de la peña en el bar de la esquina, ya dije.

¿Quiere usted defender la patria? Pues defienda su patria chica, que por ahí comienza la cosa. Baní es un pueblo limpio, porque desde hace ahora mil años allí cada familia no limpia el barrio entero, sólo el frente de su casa, y como todos lo hacen, el pueblo siempre está limpio.

¡Qué linda manera de hacer patria!

Eso de “patria” es mucha gente y, a veces, es tan solo discursitos y proclamas, la perversa suma de todos los cinismos. ¿Do you know?