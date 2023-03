Perfil del perturbador

Juan F. Puello Herrera

Estos son los “atributos”, que de manera enunciativa identifican a un perturbador:

1) Muestra dos caras, olvidando que se toma frecuentemente más trabajo para hacerse hombre de bien que esfuerzos necesarios para serlo; 2) Cambia a conveniencia de posición sobre asuntos ya decididos; 3) Se asocia a gente desacreditada y sujetos sin calidad moral para lograr sus propósitos; 4) Tiene un historial profesional y personal cuestionado; 5) Miente y retuerce los hechos para lograr sus propósitos; 6) Apoya inconductas de sus subordinados; 7) Habla mal a espaldas de sus colaboradores acusándolas de engaños y de hablar mentiras, pero los utiliza para que apoyen sus iniciativas; 8) Es capaz de pedir y perdón y arrepentirse, y luego conducirse como un desalmado; 9) Hace ofrecimientos que van en contra de la normativa de una institución; 10) Propone aceptar a alguien en una institución solo para ganarse su favor; 11) La falta de coherencia entre lo que predica y hace lo delata en todas sus actuaciones; 12) Ofrece cosas que no cumple para ganarse la confianza; 13) Apodera de casos para no asumir posición con la doble intención de crear enemistades; 14) Artífice de negocios bajos; 15) Se escuda en una fe que no profesa ni práctica, olvidando que el temor de Dios es el don del Espíritu que nos recuerda lo pequeños que somos delante de Dios y de su amor, y que nuestro bien consiste en abandonarnos con humildad, respeto y confianza en sus manos, olvidando, que de eso se trata el temor de Dios: abandonarnos en la bondad de nuestro Padre que nos quiere tanto.