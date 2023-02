Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Construir un mejor país es tarea de todos los dominicanos, y no solo de quienes nos gobiernan. Ojalá no seamos de los que solo esperan, pero no dan.

Con muchísimo gusto he estado oyendo a comunicadores que hablan frente a la delincuencia y a los asaltos, diciendo que no solamente los que cuidan el orden de la nación son los responsables, sino que toda la comunidad tiene que velar y ayudar. La familia también tiene que poner de su parte. Es tarea de todos.

Ojalá no seamos de los que solamente esperan que el Gobierno y las autoridades resuelvan, pero no hacemos nada. Repito, hacer que este país ande bien es tarea de todos.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.