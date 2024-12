Wascar Cavallo en el tope del boliche dominicano

Con una extraña combinación de la potencia propia de la juventud y la serenidad de un señor mayor, Wascar Cavallo es a los 27 años el mejor bolichero dominicano del momento

“Lo ha demostrado en todos los torneos en que ha participado ultimamente”, enfatiza Rolly Sebelén, quien a mediados de la década del ´80 relevó efímeramente a su padre Rolando Sebelén como el premier de los bolicheros dominicanos.

“Ahora mismo es nuestra ancla. Es el Manny Ramírez, el que da los palos y lo demostró en el Campeonato Panamericano que terminó recientemente en Reno, Nevada, donde cogió un grandioso bronce en un grupo donde habían 25 profesionales, entre ellos estadounidenses a quienes les pagan para que barran”, argumenta.

Rolly coincide con su hermano Raffy Sebelén en el sentido de que dentro de las cualidades que tiene Cavallo como bolichero, como atleta, la primordial es la paciencia, pues reacciona igual cuando hace un strike a cuando tiene un mal tiro.

“El juego mental de Wascar es muy bueno”, recalca el menor de la dinastía Sebelén. Él tiene las condiciones mentales, físicas y el conocimiento del juego para. O sea él tiene los tres fundamentos para llegar a donde quiera llegar”.

Raffy resalta que este nuevo portento del boliche tiene un tiro agresivo como el de Rolando Antonio Sebelén y un saque más moderno que éste, quien permaneció unas dos décadas con la placa 01 entre los jugadores dominicanos.

“Él tiene, tal vez, el coraje de Don Rolando. Tiene muy buena combinación y el tiempo para entrenar fuerte y ser campeón”, subraya.

A Cavallo, que raras veces se inmuta, se le engrifa la piel cada vez que escucha los elogios que provoca entre la Realeza del Boliche en el país.

“Me siento muy bien, muy honrado de que personas que tiene una gran trayectoria y muy representativas del boliche me reconozcan, me da mucho orgullo y hacen saber que voy por buen camino en cuanto a las prácticas, en cuanto a mi preparación”, manifestó.

“Desde pequeño siempre quise jugar como Rolando Antonio, tenerlo de modelo”, revela Cavallo, quien ha formado equipo con el inmortal Rolando Sebelén, quien lo cortejó para que acudiera a La Bolera, así como como con Rolly, Rolando Antonio y Raffy.

Manifiesta que es justamente con Rolando Antonio que ha compartido más en torneos nacionales e internacionales, lo cual le ha posibilitado nutrirse de muchas informaciones del juego.

“Lo he tenido como guía. Se me ha dado compartir con él en la cancha y he aprendido porque realmente es un bolichero de alta categoría”, destaca Cavallo, quien ha tenido su mejor actuación a nivel superior en este 2024 que casi dice adiós.

“Los dos últimos años yo entiendo que han sido mis mejores con la selección adulta. He dado buenos resultados fuera y en el país. Mis metas a largo plazo es seguir manteniendo ese nivel y aún más para seguir trayendo medallas para el país”, señala Cavallo, quien en el campo del saber también se destaca. Se graduó en 2019 en Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pcamaima).

Por sus venas también corre la sangre de la distinguida familia Sebelén, pues su abuela Celeste era hermana del ex campeón mundial Rolando Sebelén.

SEPA MÁS

Importantes logros

Un año grande

En 2016 se coronó campeón nacional y luego obtuvo la medalla de bronce haciendo pareja con Héctor Simó en el Mundial Juvenil, que tuvo lugar en Nebraska, Estados Unidos.

Con sabor a oro

En el Panam de Bolicheo terminó con una media de 238.17 pines derribados en los seis partidos que jugó (277-243-258-201-204-246), detrás del boricua Israel Hernández (plata, 239.17) y del norteamericano Packy Hanrahan, oro, con un promedio de 245.50.