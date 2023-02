El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 Las superintendencias de Bancos y Valores no pueden alegar desconocimiento de las actividades de captación económica de la empresa Harvest Trading Cap. ¿Por qué la dejaron llegar tan lejos?

2 Sería interesante conocer “atento a qué”, la empresa Johnston Promotions Inc. “renunció voluntariamente” a cobrar los US$450,000 que Jean Alain le debía por la compra de la villa de US$1 millón, en Casa de Campo.

3 No hay un solo argumento válido para criticar al presidente por haber asistido a la boda de Marc Anthony.

4 Cuantas veces el presidente visita la Ciudad Colonial, dos grúas de Digesett se llevan todos los vehículos estacionados en la calle Padre Billini. ¡Irritante abuso de poder!

5 ¿Para investigar qué cosa, la fiscalía pidió coerción de un año a la mujer que raptó la bebé en el hospital, si ya disponía de pruebas, confesión y cuerpo del delito? ¡Procédase a juicio!

6 Que el dólar se haya movido RD$0.60 en todo un mes, no es motivo para crear nerviosismo hablando de “incremento de la tasa”. Algunas “subidas”, son estratégicas…

7 Quien debería pagar el traslado de los cadáveres de los dos jovencitos que murieron en el tren de aterrizaje del avión de Avianca, es el CESAC, responsable de la vigilancia en el aeropuerto.

8 ¿Que el presidente prometió en La Vega la construcción de un club para las juntas de vecinos, por un valor de 35 millones de pesos? Debe ser un chiste.

9 Si como candidatos a la alcaldía van: Navarro por el PLD y Omarcito por LFP, ¿el PRM llevaría a Pacheco?

10 Estados Unidos está muy centrado en enviar miles de millones de dólares a Ucrania, para estar ocupándose de Haití. De eso que se encarguen sus vecinos dominicanos.

11 Si hasta la Policía se está virando en Haití, muy pronto veremos a Cheresier dirigiendo el país, con la complacencia de algunos políticos y ricos.

12 Guatemala, antes que exigir visa a los dominicanos, debió perseguir y eliminar el negocio de coyotes que operan allá, trasegando extranjeros por la frontera.

13 Pelegrín, saliendo un poco del tema haitiano, pidió al Gobierno prohibir la venta sin receta de “estimulantes sexuales”. ¡Agárrenlo!

14 Nunca he comprendido por qué oficiales de los cuerpos de bomberos usan quepis con el escudo nacional y laureles, cual miembros de las Fuerzas Armadas.

15 Escuché un empresario decir: “A mí me preocuparía que ciertos comentaristas y articulistas me dediquen elogios”. Pregunté: ¿Como quiénes? Los nombres y las razones me dejaron pasmado…