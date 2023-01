Palabras que dejan huellas

Juan F. Puello Herrera

En un breve compendio de frases que me han ayudado a vivir a plenitud la vida de la gracia y el apostolado, cito las siguientes con las que pueden igual que yo, tenerlas cerca reflexionando sobre el mensaje que contienen:

“Cuando un hombre descubra sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre, cuando las reconoce, Dios las olvida.” Agustín de Hipona

“El amor solo con amor se paga. Las heridas de amor solo con amor se pueden curar”. San Juan de la Cruz.

En estos años que sentimos y experimentamos logros y fracasos he aprendido: “i) a no corregir a las personas, hasta cuando sé que están equivocadas, después de todo, la responsabilidad de que todos sean perfectos no está en mis manos, de ahí, que la paz es más preciosa que la perfección; ii) a alejarme de las personas que no me valoran, después de todo puede que no sepan mi valía, pero yo sí; iii) a no sentir vergüenza por mis emociones, después de todo son mis emociones las que me hacen humano”.

La falta de coherencia en los pensamientos y en las acciones arruina la credibilidad.

La mayor prueba del amor que Dios nos tiene es su infinita misericordia.

Una vez encontrada la vida de la gracia nada será igual, porque Dios te acompañará siempre en todo cuanto emprendas.

La vida te ofrece una serie de atractivos, pero nada comparado con el amor de Dios que sale de sus entrañas.