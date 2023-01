El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 La capacidad de Roberto Ángel va más allá del cine y la televisión. Las opiniones impulsivas lanzadas tras su nombramiento evidencian desconocimiento. ¡Veamos resultados, luego critiquemos!

2 Si, como se rumoró, el presidente pidió a Neney la carta de renuncia, resulta chocante que le haya nombrado para supervisar el trabajo que hará quien lo sustituyó. ¿Asunto de campaña?

3 Después de escuchar el candente diálogo del general y el asesor, parecería que el verdadero jefe de la P.N. es el soberbio español.

4 Sorprende oír a tantos “desencantados” decir, que un cambio en la medida de coerción significa desestimación de acusaciones, liberación definitiva y “fracaso del sistema judicial.”

5 Al pedir un 35% de aumento salarial, los sindicalistas decretaron la inasistencia del sector empresarial a la primera reunión. Esa cifra no es punto de partida para negociar…

6 Dice Antonio Almonte, que se debe tener en cuenta la “licencia social”, léase la aprobación de las comunidades a los proyectos mineros. ¡Si de eso dependiera, aquí no hubiera minería!

7 En Arroyo Hondo se ven edificios de diez pisos, a pesar de la prohibición por la debilidad del suelo. En Alma Rosa, donde nunca vimos más de cinco pisos, se levanta uno de 22. ¡Aquí con cuartos se puede tó!

8 Don Sigfrido: no es la falta del muro lo que permite entrar haitianos indocumentados. Pregúntele al alcalde de Dajabón…

9 Somos un pueblo feliz. Mire que a pocos ha importado un pepino la noticia de que, en once meses, la deuda consolidada del país creció en US$7,652 millones.

10 Como a Quique no se le asocia con asuntos de medio ambiente, corre la pregunta de qué habrá detrás de su petición para que el Gobierno prohíba los productos de poliestireno (foam).

11 Luce que, más que otra cosa, lo que busca Estados Unidos con tanto reclamar a R.D. sobre los cañeros es “que esos inmigrantes y sus hijos sean reconocidos como ciudadanos dominicanos”. Ahí está el meollo…

12 Si en el sector privado, a quien no trabaja no se le paga, ¿por qué en el sector público sí? Educación, por ejemplo, no debería pagar a los maestros que rehúsan cumplir su deber.

13 En Ecuador están mezclando la cocaína incautada con cemento, para fabricar blocks de construcción. No entiendo la idea.

14 ¿Ha notado que nunca se sabe a quiénes vienen consignados los cargamentos? Segurísimo que no es a pelagatos, porque los productores colombianos no confiarían tales valores a cualquiera.