Más de 300 mil dominicanos se han beneficiado de la “Gracia Navideña”

Más de trescientos mil pasajeros han recibido la “Gracia Navideña”, concedida por el gobierno a través de la dirección General de Aduanas con motivo de las fiestas navideñas.

De acuerdo con datos estadísticos preliminares ofrecidos por las autoridades aeroportuarias y aduanales en la terminal de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, desde el día primero de diciembre hasta el 25, han entrado al país, 345,000 pasajeros de los cuales 310,000 han sido favorecidos con las facilidades aduanales.

Este año Aduanas incrementó a un 30 % el valor total de artículos y regalos que los dominicanos residentes en el exterior exonerados de los aranceles.

El tope del valor de los artículos a exonerar es de USD$5,000.00 y el beneficio se extiende hasta el 15 de enero de 2025, convirtiéndose en la gracia de mayor valor y extensión concedida por las autoridades dominicanas.

La gracia navideña aplica tanto para los dominicanos que ingresen al país por vía aérea como marítima, siempre que el valor Free on Bord (FOB) de los bienes transportados no sea superior al monto establecido y no sea en cantidades comerciales, permitiéndose, solamente, una unidad de cada tipo.

Esta exoneración se aplica por familia, y para aquellos que tienen al menos seis meses o más sin venir a la República Dominicana.

Todavía este jueves 26 de diciembre se podían observan un flujo considerable de viajeros que se están desplazando hacia el país, por el aeropuerto Internacional de Las Américas, Jque vienen a recibir el nuevo año con sus familiares y amigos en el país.

Los vuelos comerciales procedentes de Nueva York, Miami, San Juan, Puerto Rico, New Yersey, Atlanta y otras ciudades de Estados Unidos, están llegando con casi un 100% por ciento de ocupación.