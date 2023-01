Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

En estos días recordamos la figura de Martin Luther King, un defensor de derechos, un defensor de libertades, de igualdades en Estados Unidos. Pero es una figura mundial, por qué se hizo no violento. Por eso Martin Luther King es un grito en contra de las guerras. Por eso hoy recordamos al Papa Francisco, que es un no violento, que clama, que grita para que no haya violencias, no haya guerras. Hay que buscar soluciones a los problemas con no violencia.

Martin Luther King es un hombre activo, dinámico, que busca soluciones, pero no con guerras, no con violencia. Por eso pasa a la historia y por eso lo recordamos con tanto cariño en el mes de enero. Sigue siendo un ejemplo para todas las circunstancias de los grandes conflictos y también los pequeños conflictos. Bendito seas. Bendito sea él. Bendita sea su memoria. Lo recordaremos siempre con cariño. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.