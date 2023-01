Resultados de la expulsión de los jesuitas de España (1767)

Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

mmaza@belenjesuit.org

La expulsión de los jesuitas de España y sus dominios se llevó a cabo entre el 31 de marzo y el 3 de abril. De ultramar, llegaron a Europa unos 1,800 jesuitas. De ellos se ocupó José de Pignatelli, S.J., quien tenía toda la autoridad del Provincial de Aragón para ayudar a sus hermanos. Luego de agotadores trabajos, Pignatelli murió en 1811. Fue canonizado por Pío XII en 1954.

Por los años entre 1622 y 1767, fecha de su expulsión, los jesuitas abrieron universidades en las ciudades de Mérida de Yucatán, Guatemala, Santa Fe de Bogotá, Quito, Cuzco, Córdoba, Santiago de Chile, Chuquisaca y Santo Domingo. En conjunto, la expulsión española afectó a 5,530 sacerdotes, 240 casas y colegios en Europa, Asia, África y América. Las riquezas de la Compañía no eran tantas como pensaba el rey Carlos III y sus funcionarios. En las residencias y colegios jesuitas se establecieron universidades, centros educacionales y hospicios. Como es sabido, el actual panteón nacional fue una Iglesia de la Compañía de Jesús.

Por orden de Carlos III las embarcaciones españolas navegaron hacia Civitavecchia en los Estados Pontificios, pero un indignado papa Clemente XIII les prohibió desembarcar y las renvió a Córcega. Estas idas y venidas fueron nocivas para la salud y la manutención de los jesuitas.

Gran parte del clero español recelaba de la preeminencia de los jesuitas.

En España, los jesuitas eran unos 3,000, número que no les convertía en la orden más numerosa. William J. Callahan ha señalado a los 15, 000 franciscanos como la orden más numerosa, seguida de los Dominicos, los Carmelitas y los Capuchinos. (Ver Robert E. Scully, S.J., “The Suppression of the Society of Jesus”, Studies in the Spirituality of Jesuits, 45/2, Summer 2013, 1 – 42).

Clemente XIII, despachó un embajador secreto con una carta de su puño y letra a Carlos III. En ella le pedía les aclarase el motivo. Carlos III, le respondió que guardaría silencio para no causar escándalo y que se dedicaría a suprimir una orden religiosa tan peligrosa para los soberanos.

Entre 1767 y1768 los jesuitas fueron expulsados de Nápoles, Parma, Piacenza, Malta. El 2 de febrero de 1769 fallecía Clemente XIII quien había afirmado que antes se cortaría las manos que suprimir la SJ. Vendría otro Clemente disminuido.