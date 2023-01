Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Este término hay que tenerlo en cuenta: la depresión humana, depresión psicológica, hunde a las personas. Hay que cuidarse de la depresión. Es una enfermedad también, es una enfermedad física y psicológica que necesita ser tratada con un médico, con un psicólogo, un médico de la medicina física.

Es una depresión que puede ser adquirida por las situaciones de la vida, la persona se va a deprimiendo, va perdiendo el ánimo y por eso hay que cuidarse de la depresión. Se habla siempre de la depresión económica, pero no solamente de la depresión económica. También hay que cuidarse de la depresión económica porque puede llevar a otra depresiones. Siempre hay que buscar decir: “¿qué solución tiene mi problema?”, “no me debo dejar hundir por la depresión, ¡algo tiene que ayudarme y me va ayudar!”. Los que tienen está fe y esperanza, superan la depresión y cuando hay depresión, hay que buscar ayuda muchas veces. Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.