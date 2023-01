Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Qué bueno que el calendario universal tiene un día internacional dedicado al agradecimiento. En la gratitud decimos: “dar gracias por todo” y nos referimos muchas veces a decir: “gracias Dios mío”. Hemos de ver en en la acción de gracias desde el punto de vista religioso, cristiano, dar gracias por todo. También puede ser desde el punto de vista humano, psicológico, -los que tenemos fe somos ayudados por esa expresión y por la fe que nos lleva decir: “gracias por todo” y los que no la tienen deben buscarla, sino por razones cristianas, por razones humanas, de salud, psicológicas.

Todos los que dan gracias por todo, le va mejor y saben decir también: “algo bueno saldrá de esto que me ha sucedido”, por eso: “gracias”, como los que tenemos fe decimos: “gracias Señor”; y los que no tienen fe deben decir: “gracias, algo bueno se sacará de esta situación que estoy viviendo que no es agradable, pero doy gracias porque tarde o temprano se volverá agradable”. Hasta mañana,

si Dios, usted y yo lo queremos.