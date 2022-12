Punta Cana: éxitos y fallas

Luis Encarnación Pimentel

Si el turismo del país tuvo en don Ángel Miolán a un gran visionario que dio en el blanco, al definir muy temprano la actividad como “la industria sin chimenea”, encontró en Frank Rinieri un desarrollador y emprendedor de marca mayor, que logró lo impensable en tierras inhóspitas de la región este, con el éxito y las dimensiones en permanente crecimiento que exhibe el Grupo Punta Cana que preside. Con entusiasmo que comparte con el calor y el trabajo de su esposa e hijos, sus principales soportes, Frank - al tiempo de expresar que el turismo se ha consolidado en República Dominicana - anuncia que el sector hotelero rompería un récord la próxima semana en el número de turistas llegados al país por el aeropuerto internacional del Grupo. Dice que esta misma semana también rompió récord con 574 vuelos internacionales que llegaron a la terminal, convertida en la de mayor flujo a nivel de la región, pues el número más alto que se tenía era de 534 naves, en el año 2018. ¿Qué le falta al pujante Grupo Punta Cana, para que no falle, por lo menos en tres cuestiones elementales y de gran importancia, en términos de servicios y de imagen? Primero, la construcción de un hospital municipal (tarea oficial) para atender las demandas de las pobladas comunidades de Verón y Punta Cana, y que, en conversación reciente con el presidente Luis Abinader, este le prometiera que la obra se haría y entregaría en el 2023, próximo a llegar. Un segundo e importante aspecto para intervenir -y a exigir – por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el canciller Álvarez a la cabeza, es que se habilite una casilla y una fila exclusiva para los diplomáticos, como en todas partes del mundo, a fin de que estos - salvo que paguen un servicio vip (¿) - no sean metidos en el montón, sin el trato especial que merecen, y que reciben en Las Américas y por donde quiera que lleguen, menos en Punta Cana. Lo tercero - falla o falta más grave-, es que en las aerolíneas y demás a Punta Cana se le promocione como cosa aparte, sin mencionar, para nada, que está en República Dominica. ¿No sabe o no ha descubierto eso el Ministerio de Turismo? El país, paradisiaco por demás, es lo primero, y lo demás es lo demás, por más punta o canas que puedan tener (¿). Algunos tours operadores han corregido un tanto la falla, por no decir que el engaño, porque de eso se trata cuando un turista llega y lo meten en un hotel del este o de la región que sea sin llevarlo a la capital a enseñarle los lugares de valor histórico, darle un baño de pueblo y llevarlos a conocer los demás atractivos con que cuenta el país. ¡Al sector, ojo con estos detalles!