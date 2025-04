“No hay Semana Santa en Boca Chica”, el grito de los comerciantes y la gente

Llegar a la playa de Boca Chica en esta Semana Santa 2025 no ha sido lo mismo que en años anteriores. No se escucha música, no hay bebidas alcohólicas en la playa y muchas mesas están vacías.

Los visitantes relatan que esta tranquilidad que ha invadido la playa es debido a las medidas que han tomado las autoridades.

"Culpa de Faride" es lo que dicen unos, hacmientras que otras personas han destacado que esta tranquilidad es debido a que la gente ha decidido quedarse en sus casas por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

"Yo veo esta Semana Santa mejor que nunca; parece que la gente nada más se fue para el campo. Antes era un tapón que nadie podía bajar en sus vehículos", expresó uno de los visitantes.

Otros manifestaron que está excelente que no haya equipos musicales en el litoral, pues así se siente la paz.

Además, destacaron que la presencia de las autoridades ha sido buena, quienes se han encargado de recorrer toda la zona y, ante esto, el director de la Defensa Civil, Juan Salas, manifestó que se han instalado varias carpas con equipos médicos, así como también psicológicos para atender a niños extraviados.

Salas hizo un llamado a la población para que se traslade con prudencia a todas las playas del país, en especial a aquellos que empiezan a movilizarse en horas de la tarde.

El grito de los comerciantes

Esta tranquilidad no ha sido de mucho agrado para los comerciantes de la zona, pues pasado el mediodía, explicaron que la venta ha estado floja y, para el mediodía de este Sábado Santo, algunos no han logrado vender el primer plato de pescado.

Comerciantes se quejan de la baja de las ventas en la playa de Boca Chica este Sábado de Gloria en la Semana Santa 2025Víctor Ramírez

"La cosa no está buena, los amet (ahora Digesett) nos la ponen difícil, no entran los carros, se desvían, por otro lado", explicó una vendedora, problemática que ha afectado a todos los vendedores, pues denuncian que los agentes han instalado un retén para prohibir que los vehículos lleguen a la zona de los negocios.

"Está lento todo", así es como lo describen; las ventas han bajado y al llegar la tarde, después de las 6:00, hay veces que ellos cierran", explican.

Destacaron que están cansados de denunciar lo mismo y quienes pueden, se ven en la necesidad de contratar deliveries para trasladar los vehículos fuera del área que los agentes han bloqueado.

Así es como ha transcurrido este Sábado Santo en Boca Chica, con quejas de los comerciantes y la poca asistencia de la gente.